ФАС оштрафовала трех крупнейших операторов связи

14:34

Компании «Вымпелком» («Билайн»), «МТС», «Мегафон» выплатят по 737 500 руб. за установление внутрисетевого роуминга.

Операторы должны произвести оплату штрафа в течение 60 дней, сообщается на официальном сайте ФАС.

Ранее антимонопольная служба возбудила в отношении операторов сотовой связи дела в связи с нарушениями закона о защите конкуренции. Как утверждает ведомство, они необоснованно завысили стоимость услуг связи, которые предоставляются абонентам в путешествиях по России (за пределами «домашнего» региона).

Помимо этого, компании неправомерно ввели ежесуточный тариф при нахождении абонента за пределами своего региона.

ФАС направляла в адрес операторов предупреждения о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона, а также разницу в стоимости одних и тех же услуг связи, которые предоставляются дома и в путешествиях.

Компании не исполнили требования ведомства в полном объеме, и в марте этого года ФАС приняла решение о возбуждении в отношении «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также признала операторов нарушившими закон о защите конкуренции (п. 6 ч. 1 ст. 10).

«Во время рассмотрения дел операторы сотовой связи добровольно устранили нарушения, в связи с чем ФАС решила не выдавать обязательное для исполнения предписание компаниям. Платные опции, которые были введены операторами для обнуления входящих в поездках, были закрыты для подключения или отключены и пересмотрены», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам административного расследования, на «Вымпелком», МТС, «Мегафон» наложили штрафы в соответствии с КоАП РФ на общую сумму свыше 2 млн руб.

Напомним, ФАС пыталась добиться отмены внутрисетевого роуминга в России в течение двух лет. Российские операторы сотовой связи использовали несколько видов роуминга. Внутрисетевой роуминг дает возможность использования сетей за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный используется, когда сеть определенного оператора отсутствует в регионе.