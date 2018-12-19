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ФАС оштрафовала трех крупнейших операторов связи

14:34 19.12.2018
Фото с сайта pixabay.com
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Компании «Вымпелком» («Билайн»), «МТС», «Мегафон» выплатят по 737 500 руб. за установление внутрисетевого роуминга.

Операторы должны произвести оплату штрафа в течение 60 дней, сообщается на официальном сайте ФАС.

Ранее антимонопольная служба возбудила в отношении операторов сотовой связи дела в связи с нарушениями закона о защите конкуренции. Как утверждает ведомство, они необоснованно завысили стоимость услуг связи, которые предоставляются абонентам в путешествиях по России (за пределами «домашнего» региона).

Помимо этого, компании неправомерно ввели ежесуточный тариф при нахождении абонента за пределами своего региона.

ФАС направляла в адрес операторов предупреждения о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона, а также разницу в стоимости одних и тех же услуг связи, которые предоставляются дома и в путешествиях.

Компании не исполнили требования ведомства в полном объеме, и в марте этого года ФАС приняла решение о возбуждении в отношении «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» дел о нарушении антимонопольного законодательства, а также признала операторов нарушившими закон о защите конкуренции (п. 6 ч. 1 ст. 10).

«Во время рассмотрения дел операторы сотовой связи добровольно устранили нарушения, в связи с чем ФАС решила не выдавать обязательное для исполнения предписание компаниям. Платные опции, которые были введены операторами для обнуления входящих в поездках, были закрыты для подключения или отключены и пересмотрены», – говорится в сообщении ведомства.

Согласно результатам административного расследования, на «Вымпелком», МТС, «Мегафон» наложили штрафы в соответствии с КоАП РФ на общую сумму свыше 2 млн руб.

Напомним, ФАС пыталась добиться отмены внутрисетевого роуминга в России в течение двух лет. Российские операторы сотовой связи использовали несколько видов роуминга. Внутрисетевой роуминг дает возможность использования сетей за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный используется, когда сеть определенного оператора отсутствует в регионе. 

Темы: Мобильная связь и сотовые операторы, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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19.12.2018, 21:46
Гость: Отец для каки

Разборчивостью речи называют относительное или процентное число правильно принятых элементов речи из общего числа переданных по тракту. Элементы речи – сложные звуки, слова, фразы, цифры. Соответственно различают слоговую, звуковую, словесную, смысловую и цифровую разборчивости. В практике преимущественно используют слоговую, словесную и смысловую разборчивости.
Разборчивость измеряют в процентах. Конечно измерять этот параметр муторно и накладно- его и в советское время измеряли только в основном в академических целях. Однако, этот параметр-разборчивость-звукового тракта напрямую зависит от следующих параметров звукового тракта:
-Уровень звукового сигнала, амплитудно-частотная характеристика звукового тракта, нелинейные искажения в звуковом тракте, уровень собственных шумов, псофометрический уровень помех в звуковом тракте, уровень переходных помех между звуковыми трактами.
Что касается того, что вменили законом Роскомнадзору, то это вменение для наивных-типа вас.
Как они могут контролировать качество предоставляемых услуг сотовой связи если на эти услуги ныне нет никаких электрических норм и параметров, которые я перечислил. В советское время эти нормы разрабатывал ЦНИИС(научно исследовательский институт связи) и утверждало министерство связи. Когда появилась сотовая связь советскую власть уже расстреляли-в итого нынешняя сотовая связь в РФ осталась без норм и правил-на авось. Авось абонент схавает. И абонент хавает на авось уже более 20 лет. И платит за это деньги.
19.12.2018, 21:31
Гость: Не

миллионов? нет? 737 тысяч рублей для телекомгиганта? Ойц, не делайте мне хохму!
19.12.2018, 19:48
Гость: о как.

"нет такого параметра как разборчивость речи переданной по этому каналу."-в каких величинах измеряется?
Роскомнадзор, который по сути должен отслеживать качество предоставляемых услуг сотовой связи-каким законом ему вменены сие обязанности?
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