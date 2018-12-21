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В 2019 году Apple возродит iPad mini

20:20 21.12.2018
Apple iPad Mini
iPad Mini 4. Фото с сайта apple.com
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Компания Apple в первой половине 2019 года планирует выпустить следующее поколение компактного планшета iPad mini.

Об этом сообщил профильный японский блог Macotakara, первым заметивший заметку китайскоязычной газеты China Business Times.

По сообщению источников из производственной цепочки Apple, массовое производство iPad mini начнётся в конце декабря. отмечается, что Apple попытается таким образом справиться с общим снижением продаж своих планшетов.

Apple не обновляла 7,9-дюймовый компактный планшет с 2015 года. Только в марте 2017 года на него была снижена цена до 399 долларов за модель с 128 ГБ, сообщает Ferra.ru

Согласно более ранним слухам, iPad mini 5 получит удешевлённый дисплей и обновлённый процессор.

Те же китайские источники также сообщили о грядущем выпуске нового недорого iPad. Вместо 9.7-дюймовой модели будет представлена 10-дюймовая с более тонкими рамками дисплея. Цена должна остаться прежней.

Темы: Гаджеты, Apple, Гаджеты
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