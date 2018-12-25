Эксперты при правительстве оценили затраты на автономный рунет

17:50

По оценкам членов экспертного совета при правительстве РФ, реализация законопроекта о «суверенном Рунете» может привести к нарушениям работы сети, а также чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи.

В то же время авторы законодательной инициативы утверждают, что закон как раз позволит обеспечить стабильную работу интернета, а затраты на его реализацию уже заложены в нацпроект «Цифровая экономика», сообщает «Коммерсант».

Эксперты утверждают, что реализация внесенного в Госдуму 14 декабря законопроекта о «суверенном интернете» повлечет значительные траты бюджетных средств. По их оценкам, единовременные затраты составят до 25 млрд руб.

Средства пойдут на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур, а также проведение учений.

Помимо этого, существует серьезный риск нарушений работы сети, что приведет к необходимости выплачивать компенсации операторам связи. Затраты из федерального бюджета могут достичь до 10% от объема рынка – около 134 млрд руб. в год.

По замыслу авторов, законопроект позволит обеспечить независимость российского сегмента интернета от внешних угроз. Он содержит положения, регулирующие работу Рунета в случае отключения от глобальной сети.

Его авторами стали члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Проект закона предполагает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу российских интернет-ресурсов при невозможности подключения операторов связи к зарубежным серверам, сообщает «Право.ру».

Тем не менее, эксперты отмечают, что не совсем понятно, о каких угрозах идет речь. В тексте законопроекта также не уточняются недостатки действующего законодательства, а Роскомнадзор, вопреки нему, наделяется расширенными полномочиями. Сейчас полномочиями по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета наделена ФСБ.

Кроме того, Роскомнадзор в настоящий момент не вправе издавать акты, которые содержат требования к сетям связи. В документе также содержатся технически невыполнимые требования, утверждают эксперты.

Так, законопроект «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».

Сейчас готовится отзыв правительства на законопроект. Кабмин подготовит отзыв после поступления заключения рабочей группы, сообщил «Коммерсанту» Олег Осипов, пресс-секретарь Дмитрия Медведева.