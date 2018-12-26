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Российский «Громкий» в США назвали кораблем будущего

11:56 26.12.2018
«Громкий» на Дальзаводе. Фото с сайта wikimedia.org
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Российский корвет проекта 20380 «Громкий» является смертоносным военным кораблем, олицетворяющим будущее российского флота, пишет The National Interest.

Американское издание полагает, что после распада СССР особенно пострадал Тихоокеанский флот (ТОФ), однако принятие на вооружение «Громкого» отражает усилия Кремля по «укреплению военно-морского присутствия в Восточной Азии».

В качестве достоинств корвета журнал отмечает вооружение, в частности, противокорабельные ракеты Х-35 «Уран» и корабельный противолодочный вертолет Ка-27, пишет «Лента.ру».

В декабре заместитель командующего ТОФ по вооружению контр-адмирал Игорь Королев заявил, согласно РИА Новости, что «Громкий» является самым экономичным кораблем за всю историю Военно-морского флота (ВМФ) и способен совершать походы до берегов Австралии.

В состав ТОФ ВМФ корвет вошел 25 декабря. «Громкий» является вторым кораблем проекта 20380 ТОФ.

Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тысячи тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.

Темы: Российский Военно-морской флот, Военные технологии
Источник: The National Interest
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 18:19
Гость: ВВВ

А сколько ракетоносце типа крейсера "Слава" осталось?
26.12.2018, 17:21
Гость: mesozoic_2

"Кого вы хотите ввести в заблуждение сравнением габаритов?"
+
Американский авианосец только 10% времени не способен принимать реактивные истребители, а остальных 90% времени боеспособен. Российский "авианосец" хорошо если боеспособен 50% времени, французский - еще меньше. И все это из-за их размеров и водоизмещения. Российский и французский авианосцы - "потешный флот", для понтов, а авианосцы США для господства на море.
+
"Габариты" очень важны. Они важны и для запуска "Калибров", при сильной качке их опасно запускать.
+
Не менее важна дальность плавания, которая и на угле, и на мазуте у военных судов для океанских просторов проектировалась в 5-6 тысяч миль, но никак не 3,5 тысячи миль, такой кораблик при плавании через океан просто не дотянет до очередного порта, а способен он плавать недалече, по балтийскому морю, черному морю, по каспийскому.
+
Понятно, почему это "потешный флот"?
26.12.2018, 17:15
Гость: blog2038,.

Размеры для эсминца как раз нормальные, а вот скорость это действительно не очень - 27 узлов, те пресловутые яхты наверняка резвее.
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