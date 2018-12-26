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В Японии появятся квартирные замки со сканерами отпечатков пальцев

14:02 26.12.2018
Фото с сайта j-display.com
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Японская компания Japan Display приступила к массовому производству сканеров отпечатков пальцев на стеклянной основе, которые будут использоваться для умных дверных замков.

Предполагается, что такие датчики будут пользоваться высоким спросом для дверных замков нового поколения. Также ожидается, что сканеры найдут применение в замках для автомобилей.

Датчики могут использовать различную подсветку для индикации, а также их можно сделать прозрачными и относительно гибкими.

Также отмечается, что такая технология дешевле в производстве, чем кремниевая, при этом нет потери качества распознавания.

Темы: Гаджеты, Япония, Высокие технологии в мире, Гаджеты, Новинки науки и техники
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 19:48
Гость: кенто

Зачем палец то отрезать? Тепловой датчик не сработает . Ты путаешь современную Японию и Империю.Там за воровство по закону отрубали палец, за второе - второй итд.Вор всегда был виден окружающим.
26.12.2018, 19:12
Гость: иван з.

Фрезеровщикам неудобно. Когда-нибудь и в квартиру попасть не сможешь.
26.12.2018, 16:28
Гость: Юри_й

болван, кто будет отрезать палец чтобы авто угнать? ты хоть представляешь как это должно быть, это тебе не ключи вытащить или кредитку. хе-хе
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