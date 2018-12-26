В Японии появятся квартирные замки со сканерами отпечатков пальцев

14:02

Японская компания Japan Display приступила к массовому производству сканеров отпечатков пальцев на стеклянной основе, которые будут использоваться для умных дверных замков.

Предполагается, что такие датчики будут пользоваться высоким спросом для дверных замков нового поколения. Также ожидается, что сканеры найдут применение в замках для автомобилей.

Датчики могут использовать различную подсветку для индикации, а также их можно сделать прозрачными и относительно гибкими.

Также отмечается, что такая технология дешевле в производстве, чем кремниевая, при этом нет потери качества распознавания.