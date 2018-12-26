Отключение регионального аналогового ТВ в России отложено на год

14:29

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов.

Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» с заседания.

Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и продлится полгода, последний этап начнется в июне 2019 года. Однако в связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности, Национальной ассоциации телерадиовещателей, срок для региональных каналов будет продлен, сказал в ходе заседания ГКРЧ заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын.

«Проект решения подготовлен во исполнение поручения правительства 15 ноября (...) Он предполагает, что до принятия решения о вещании региональных каналов в цифровом эфире - будет это третий мультиплекс или каким-то иным образом будет решен вопрос - предоставить им возможность продолжить аналоговое вещание», - сказал Трубицын.

По его словам, никакого перераспределения высвобождаемых аналоговых частот после отключения аналоговых каналов первого и второго мультиплекса не предполагается, то есть ситуация существенно не повлияет на цифровой дивиденд.

В проекте решения ГКРЧ, утвержденном комиссией, говорится, что лицензии будут продлены до 19 августа 2020 года.

Трубицын пояснил, что продление определено только до 2020 года в связи с тем, что зачастую телеканалам «незачем продолжать аналог, если они, допустим, есть в крупных городах в сетях кабельного ТВ, где охват кабеля 90% и более».

«Это не окончательная дата, конечно. Есть предположение, что к 2020 году все вопросы, во всяком случае - до конца 2020 года, будут решены», - заключил докладчик.