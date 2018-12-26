Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»

17:54

Стоп-кадр из видео в YouTube

В аккаунте телеканала RT в YouTube появилось видео испытаний нового ракетного комплекса «Авангард» - ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

«Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился именно у нас», - отметил президент.

В Минобороны России рассказали, что планирующий крылатый блок ракеты совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование. В назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона Кура в Камчатском крае, сообщает РБК.

Испытания были признаны удачными. На вооружение в Российскую армию ракета «Авангард» поступит в 2019 году.