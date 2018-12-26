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Опубликовано видео запуска ракеты «Авангард»

17:54 26.12.2018
Запуск ракеты
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В аккаунте телеканала RT в YouTube появилось видео испытаний нового ракетного комплекса «Авангард» - ракету с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком запускали по поручению и команде президента Владимира Путина.

«Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился именно у нас», - отметил президент.

В Минобороны России рассказали, что планирующий крылатый блок ракеты совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование. В назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона Кура в Камчатском крае, сообщает РБК.

Испытания были признаны удачными. На вооружение в Российскую армию ракета «Авангард» поступит в 2019 году.

Темы: Россия, Военные технологии
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 23:54
Гость: Пенсии

теперь отменят?
26.12.2018, 23:35
Гость: продолжение

Было бы полезно посмотреть выход ракеты (стратегического назначения)из шахты и вспомнить второй закон Ньютона.
26.12.2018, 23:21
Гость: Советский человек

У мерседеса класса Е есть такая модификация Авангард Да и у класса С тоже И на куз о ве есть табличка где написано этот самый Авангард
А на этой типо ракете ,что то не видать никаких надписей.
Просто верьте нам на слово? Хахахахаха Подарочек вам ,дорогие россияне на Новый Год.Хахахаха
Этому президенту и его кодле верить ,себя не уважать Практика показала ,что вранье у них так же обычно ,как вдох и выдох
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