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Компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном

18:20 30.12.2018

Южнокорейская компания Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся (складным) экраном, пишет газета "Известия" со ссылкой на Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO).


Фото i4u.com

В опубликованном патенте на разработку под названием «Устройство со скручивающимся экраном» (Rollable display device) отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.

В сложенном состоянии телевизор выглядит как блок на подставке, из которого, выдвинув левый и правый модули, можно получить полноценный экран.

Ожидается, что Samsung представит прототип такого телевизора на выставке CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе.

Эксперты отмечают, что серьезную конкуренцию Samsung составит компания LG, которая также работает над созданием складного телевизора. При этом свой прототип она представила еще в январе 2018 года. Но в отличие от разработки Samsung экран LG сворачивается вниз и скрывается в модуле, служащем подставкой.

29 декабря сообщалось, что американская компания Apple запатентовала гнущийся iPhone. Гаджет сможет сгибаться в обе стороны.

Темы: Samsung, Новые технологии
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