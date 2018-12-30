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Опубликовано новое видео испытания гиперзвукового комплекса «Авангард»

22:21 30.12.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube

Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".

Кроме запуска ракеты, видео которого военное ведомство распространило в среду, в ролик вошли съемки из Национального центра управления обороной.

Испытания прошли 26 декабря в присутствии Владимира Путина. Ракету запустили из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, напоминает РИА Новости.

Ожидается, что первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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31.12.2018, 02:11
Гость: О да

Против такой ракеты у СШП нет средств обороны. Все их потуги превращаются в пшик.
31.12.2018, 00:59
Гость: дык

бункер то вырыл? Или сразу в окно?
31.12.2018, 00:02
Гость: Это и есть

ангел президентского рая?
Все комментарии (4)
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