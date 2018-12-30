Опубликовано новое видео испытания гиперзвукового комплекса «Авангард»

22:21

Стоп-кадр из видео в YouTube

Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".

Кроме запуска ракеты, видео которого военное ведомство распространило в среду, в ролик вошли съемки из Национального центра управления обороной.

Испытания прошли 26 декабря в присутствии Владимира Путина. Ракету запустили из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае, напоминает РИА Новости.

Ожидается, что первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в 2019 году.