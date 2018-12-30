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Школьная форма с GPS и системой распознавания лиц

13:20 30.12.2018

Эксперимент в китайских школах расколол Сеть на два лагеря. Ученики китайских школ начали носить форму c функцией GPS и привязкой к системе распознавания лиц

При прогуле урока или уходе из школы без разрешения система включает звуковой сигнал тревоги. Пока нововведение только тестируется, но уже сейчас многие назвали эксперимент лишающим детей прав и частной жизни. Как работает система новой школьной формы и для чего она была разработана?

 Фото: Guanyun Technology

Умная школьная форма

Одиннадцать школ в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу ввели для своих учащихся новую умную форму. Она подключена к системе распознавания лиц, а также имеет трекер GPS. Эти функции помогут отслеживать положение детей. Уточняется, что на данный момент это только тест новой формы, который проходит в рамках эксперимента.

Когда ученики входят в школу, происходит запись короткого видео, где отображаются время и дата. Родители могут получить доступ к видеозаписи через мобильное приложение.

Если школьник прогуляет урок, покинет учебное заведение без разрешения, система незамедлительно уведомит об этом звуковой тревогой учителей и родителей. Разработчики отмечают, что уведомление поступит даже в том случае, если ребенок заснет на занятиях.

С помощью системы родители получат возможность отслеживать покупки, совершаемые ребенком в школе, а также с помощью мобильного приложения смогут устанавливать ограничения на расходы. По словам авторов умной формы, специальные чипы работают, только когда ребенок находится в здании школы.

Разработчики из компании Guizhou Guanyu Technology заявили, что новая форма выдерживает до 500 сеансов стирки, а работу может продолжать даже при 150 градусах. Умная школьная форма тестируется уже с 2016 года — за это время все возможности уникальной одежды оценили порядка 800 учащихся. Из-за системы распознавания лиц на входе учебного заведения школьники не могут поменяться формой с другим человеком.

Безопасность превыше всего

Компания-разработчик умной школьной формы опубликовала публичное заявление на популярном китайском сайте Weibo, в котором говорится, что система «фокусируется на вопросах безопасности» и предоставляет «умный метод управления», который приносит пользу учащимся, учителям и родителям.

Менеджер по маркетингу Guizhou Guanyu Technology также рассказал на своей странице об уникальных возможностях, которые станут доступны благодаря использованию умной формы.

«Вы идете в любую школу и спрашиваете у охранника, сколько учеников сегодня в школе. Он определенно не может дать вам ответ, но мы можем», — написал сотрудник компании.

На своем веб-сайте компания-разработчик сообщила, что умная школьная форма была разработана для того, чтобы «в полной мере реализовать государственную политику активного строительства умных кампусов и умного управления образованием для развития образования». Стоит отметить, что Пекин в последние годы регулярно призывал все школы к созданию умных кампусов, стремясь к цифровизации образования.

Но, несмотря на все преимущества, рекламируемая компанией-разработчиком новая технология была встречена в Сети негативно.

«Разве дети не имеют права человека?»

Большинство пользователей китайской социальной сети Weibo, где было опубликовано заявление разработчиков, пришло к выводу, что такая система лишит ребенка частной жизни.

«Если бы вы были ребенком, хотели бы вы быть под наблюдением 24 часа в сутки?», — задал вопрос авторам умной формы пользователь под ником Sangguo_Sunny.

С ним согласился другой пользователь под ником Dawson-HO.

«Разве дети не имеют прав человека и частной жизни?» — написал он в комментариях.

Но нашлись и те, кто поддержал идею разработчиков умной школьной формы. Среди них был блогер Йи Чжи Сириус. Он защитил технологию, сказав, что «форма пригодится, когда дело дойдет до поиска пропавших студентов».

Директор школы № 11 города Жэньхуай в Гуйчжоу Лин Цзонгву заявил, что, хотя у учебного заведения была возможность отслеживать школьников в любое время, они с осторожностью использовали данную технологию.

«Мы решили не проверять точное местоположение учеников после школы, но когда ученик пропускает занятия и пропускает уроки, помогает найти форма», — сказал Лин. Он также добавил, что после введения умной формы посещаемость в школе увеличилась.

Компания-разработчик не осталась в стороне и ответила на критику своего изобретения, заявив, что «уважает и защищает права человека».

«Умная форма не отслеживает каждый шаг студентов все время», — написали представители компании.

Автор: Валерия Шафирко

Темы: Китай, Высокие технологии в мире
Источник: «360»
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Комментарии читателей
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30.12.2018, 17:18
Гость: Время Ч.

Зачем по одному-двум идиотам судить обо всей стране? К тому же там просто чип вмонтирован в руку, и никто никого не отслеживает.
30.12.2018, 16:11
Гость: Кто там

завидовал китайцам?
30.12.2018, 15:54
Гость: mesozoic_2

Главное "не желания, а возможности". Представьте при таких возможностях у родителей жизнь для детей?
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