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Появилось фото новейшего самоходного орудия для ВДВ

20:36 2.01.2019

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос». Изображение машины размещено на страницах календаря предприятия на 2019 год.


Фото с сайта cniitm.ru

«Своеобразным вдохновением для нас стал цветок лотоса. Несмотря на внешнюю хрупкость, он растет в тяжелейших условиях», - отмечается в сопровождающем изображение тексте.

По данным источников РБК в оборонно-промышленном комплексе, впервые широкой публике «Лотос» продемонстрируют в ходе Парада победы на Красной площади в 2020 году.

Как сообщили РБК в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ, «Лотос» планируется передать ВДВ России после 2020 года. В настоящее время на предприятии проходит сборка опытного образца. Отмечается, что «Лотос» станет первой в практике российского машиностроения машиной, сконструированной по принципу золотого сечения.

Предположительно, машина позволит повысить огневые и маневренные возможности подразделений десантных войск. Тактико-технические характеристики орудия не раскрываются. При этом в ЦНИИТОЧМАШ отметили, что «Лотос» обладает высокими баллистическими характеристиками, а также повышенной живучестью и хорошими ходовыми качествами.

Темы: Военные технологии
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Комментарии читателей
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03.01.2019, 03:45
Гость: Так как

Это сделано по золотому сечению, уверен, что будет это оружие служить долго и исправно, а главное - красиво.
И слава Богу ! Все во славу России !
03.01.2019, 00:22
Гость: Это то

что надо. Армата она неповоротлива против демонстрантов.
02.01.2019, 22:18
Гость: трек

Да фотографии может любой дурень состряпать и характеристики из пальца высосать. Вон про "Армату" сколько хвалебных речей написано, а по существу только несколько макетов для выставления на параде, ибо этому "шедевру" предстоят только госиспытания. Пройдет он их или нет - еще вопрос. Пускай ЦНИИТОЧМАШ теперь чешет репу куда и как этот единичный образец через десяток лет после простаивания во дворе сдать в металлолом, потому как массового производства нет и не предвидится.
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