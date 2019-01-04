Раскрыты характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9

18:18

В текущем году китайская компания Xiaomi должна анонсировать флагманский смартфон Mi 9, характеристики которого недавно были раскрыты в сети.

Известно, что новинка получит 6,4-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED (соотношение сторон - 19:9), 24-мегапиксельную селфи-камеру на базе датчика Sony IMX576 и аккумулятор емкостью 3500 мА·ч с поддержкой 32-ваттной быстрой подзарядки.

«Сердцем» устройства станет процессор Snapdragon 855: восемь ядер Kryo 485 с частотой 1,80 - 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Основная камера смартфона выполнена в виде тройного блока, который включает в себя 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX586, дополнительный сенсор на 12 мегапикселей и времяпролетный датчик 3D ToF для определения глубины сцены.

Размеры устройства составят 155 х 75 х 7,6 мм, а работает оно под управлением системы Android 9 Pie с фирменной надстройкой MIUI 10.

Стоимость Xiaomi Mi 9 составит порядка 440 долларов США за версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 гигабайт.

Полные технические характеристики Xiaomi Mi 9: