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Российскую ракету для полета на Луну назвали «Енисей»

15:49 4.01.2019
Луна
Фото с сайта pixabay.com
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Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться «Енисей».

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, научно-технический совет Роскосмоса выбрал в качестве базового облика новой сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне вариант, предложенный Рогозиным и РКЦ «Прогресс».

Согласно проекту, в ракете используют двухступенчатую схему, грузоподъемность носителя - 103 тонны, его центральный блок окружают шесть боковых с двигателями РД-171. Ракета должна будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне.

Сообщалось, что ФЦП на 2020-2030-е годы по созданию сверхтяжелой ракеты должна стать частью госпрограммы, посвященной освоению Луны. Помимо ее разработки и создания опытного образца, предполагается провести беспилотный запуск в облет естественного спутника. Предусматривается также проведение в эти сроки пилотируемого облета, однако это потребует дополнительного финансирования, пояснили в отрасли.

Также собеседник напомнил, что в 2017 году Роскосмос заказал разработку эскизного проекта сборочного комплекса под сверхтяжелую ракету на космодроме Восточный.

В ноябре 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование. Первый пуск запланирован на 2028 год.

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии, Роскосмос
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Комментарии читателей
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04.01.2019, 20:26
Гость: Очень приятно, Царь

Всю казну на Луну.
04.01.2019, 20:19
Гость: mejn

До 2028 года Китай с американцами на Луне города построит,дороги заасфальтируют и вдоль обочины ромашки посадят.Хвастаться тем,что может быть будет через 9 лет - смешно.А может и не будет...Никто даже не скажет точно будет ли к тому времени еще и "Роскосмос"и Рогозин."Люблю я планов ихних громадье"!
04.01.2019, 19:59
Гость: парацельс

туда всЯ кодла поместится))
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