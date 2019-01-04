Российскую ракету для полета на Луну назвали «Енисей»

15:49

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета для полета на Луну будет называться «Енисей».

«Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжелого класса», - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, научно-технический совет Роскосмоса выбрал в качестве базового облика новой сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне вариант, предложенный Рогозиным и РКЦ «Прогресс».

Согласно проекту, в ракете используют двухступенчатую схему, грузоподъемность носителя - 103 тонны, его центральный блок окружают шесть боковых с двигателями РД-171. Ракета должна будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне.

Сообщалось, что ФЦП на 2020-2030-е годы по созданию сверхтяжелой ракеты должна стать частью госпрограммы, посвященной освоению Луны. Помимо ее разработки и создания опытного образца, предполагается провести беспилотный запуск в облет естественного спутника. Предусматривается также проведение в эти сроки пилотируемого облета, однако это потребует дополнительного финансирования, пояснили в отрасли.

Также собеседник напомнил, что в 2017 году Роскосмос заказал разработку эскизного проекта сборочного комплекса под сверхтяжелую ракету на космодроме Восточный.

В ноябре 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование. Первый пуск запланирован на 2028 год.