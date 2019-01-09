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Автопилот Tesla сбил российского робота в США

12:46 9.01.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе. Роботы направлялись в павильон для участия в ежегодной выставке CES 2019.

Один из роботов оказался на уличной парковке, где и попал под колеса Tesla. На место происшествия прибыла полиция.

Во время аварии внутри автомобиля находился Джордж Кальдера, который решил испытать беспилотный режим Tesla и выбрал для этого безлюдную улицу, однако автопилот не заметил робота, размеры которого, как можно видеть на видео, немного меньше среднего роста человека, и сбил его.

Позже Кальдера принес извинения создателям Promobot, сообщает «Лента.ру».

По словам разработчиков, устройство получило достаточно серьезные повреждения головы, механизма рук, деталей корпуса и платформы перемещения, и не сможет принять участие в выставке.

Напомним, Promobot выполняет функции консультанта. Эти роботы могут встречать клиентов, рассказывать им о различных товарах и услугах, сопровождать в нужное место. При необходимости робот способен вызвать живого сотрудника магазина.

Стоимость Promobot V.4 начинается с отметки в 1,2 миллиона рублей.

Темы: Видео ролики, Электромобили
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Комментарии читателей
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09.01.2019, 20:21
Гость: ВВВ

Опять недоумок патриотической направленности! Уроки учи, а не в интернете хохлов выискивай!
09.01.2019, 19:46
Гость: *

"Случившееся свидетельствует о " о СИСТЕМНОМ кризисе! Банально, ИИ беспилотника уверен, что НИКТО не может нарушить правила, при этом ювенальная юстиция запрещает схватить за шкирку ребенка, ломанувшегося из твоего автомобиля на стоянке - это же будет "насилие над личностью"(тм)! Это первое попавшееся, навскидку, противоречие... Так что "о преждевременности ожиданий и восторгов от использования беспилотного транспорта" еще очень и очень много будет не просто разговоров, а именно обсуждений реальных трагедий, увы.
09.01.2019, 19:21
Гость: *

"Один из роботов оказался на уличной парковке" - чем парковка от "проезжей части" отличается - совсем-совсем не знаешь? На парковке вполне нормально перед капотом не только низкорослый человек, но даже просто тележка с товарами! Которая при ударе бампером получит скорость, по законам физики, значительно, даже кратно бОльшую, чем скорость авто. И ребенок в любой момент может выскочить из загружаемого/разгружаемого авто. В Жмеринке супермаркетов совсем-совсем нет? Эх, бедолаги...
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