Автопилот Tesla сбил российского робота в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Инцидент произошел в Лас-Вегасе. Роботы направлялись в павильон для участия в ежегодной выставке CES 2019.
Один из роботов оказался на уличной парковке, где и попал под колеса Tesla. На место происшествия прибыла полиция.
Во время аварии внутри автомобиля находился Джордж Кальдера, который решил испытать беспилотный режим Tesla и выбрал для этого безлюдную улицу, однако автопилот не заметил робота, размеры которого, как можно видеть на видео, немного меньше среднего роста человека, и сбил его.
Позже Кальдера принес извинения создателям Promobot, сообщает «Лента.ру».
По словам разработчиков, устройство получило достаточно серьезные повреждения головы, механизма рук, деталей корпуса и платформы перемещения, и не сможет принять участие в выставке.
Напомним, Promobot выполняет функции консультанта. Эти роботы могут встречать клиентов, рассказывать им о различных товарах и услугах, сопровождать в нужное место. При необходимости робот способен вызвать живого сотрудника магазина.
Стоимость Promobot V.4 начинается с отметки в 1,2 миллиона рублей.