Автопилот Tesla сбил российского робота в США

12:46

Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.

Инцидент произошел в Лас-Вегасе. Роботы направлялись в павильон для участия в ежегодной выставке CES 2019.

Один из роботов оказался на уличной парковке, где и попал под колеса Tesla. На место происшествия прибыла полиция.

Во время аварии внутри автомобиля находился Джордж Кальдера, который решил испытать беспилотный режим Tesla и выбрал для этого безлюдную улицу, однако автопилот не заметил робота, размеры которого, как можно видеть на видео, немного меньше среднего роста человека, и сбил его.

Позже Кальдера принес извинения создателям Promobot, сообщает «Лента.ру».

По словам разработчиков, устройство получило достаточно серьезные повреждения головы, механизма рук, деталей корпуса и платформы перемещения, и не сможет принять участие в выставке.

Напомним, Promobot выполняет функции консультанта. Эти роботы могут встречать клиентов, рассказывать им о различных товарах и услугах, сопровождать в нужное место. При необходимости робот способен вызвать живого сотрудника магазина.

Стоимость Promobot V.4 начинается с отметки в 1,2 миллиона рублей.