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ФАС уличила «Мегафон» в рассылке спама

18:04 11.01.2019
Фото с сайта megafon.ru
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы признало «Мегафон» и еще четырех рекламораспространителей виновными в нарушении закона о рекламе. Компании отправляли абонентам СМС-сообщения без их согласия.

Антимонопольное ведомство установило, что «Мегафон» и компании «МегаЛабс», «СМС Трафик», «ТАУ ФИТ» и «Омега Фит» рекламировали фитнес-клуб «Zebra» через СМС-сообщения. Тем самым они пытались привлечь внимание к проводимым акциям.

Рекламораспространителям и оператору не удалось подтвердить, что у них было соглашение абонента на получение рекламной рассылки, подчеркивают антимонопольщики в своем пресс-релизе и напоминают: распространение спама без согласия абонента нарушает ч. 7 ст. 38 закона о рекламе.

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Им грозит штраф по ст. 14.3 КоАП в размере от 100 000 руб. до 500 000 руб.

Темы: Мегафон, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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