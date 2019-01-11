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Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram Messenger LLP

08:08 11.01.2019
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Создатель месенджера Telegram Павел Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram Messenger LLP.

Соответствующее заявление опубликовано в реестре юридических лиц Великобритании. Документ был подан 19 декабря 2018 года. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней.

Официальных причин для ликвидации своей компании Дуров не называл.

Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLC в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет". На его основе по постановлению Таганского суда Москвы в апреле прошлого года начались блокировки месенджера из-за отказа передать ключи шифрования Федеральной службе безопасности. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что принимают меры для повышения эффективности блокировки программы.

Темы: Telegram
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Комментарии читателей
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11.01.2019, 14:09
Гость: Роскомнадзор это

"федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ..."
Зачем им ключи шифрования? Зачем им читать переписку? Какие сайты они блокируют? Свои действия они объясняют антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью, борьбой за чистоту нравов. На деле страдают миллионы простых пользователей! Многие популярные площадки общения на политические темы закрыты. Заблокирован мой блог посвящённый цифровому моделированию - с какого бодуна? Интернет превращается в инструмент для промывания мозгов населению по типу телевидения! Ограничение информации и свободы слова в угоду нынешней власти.
Канешно, по большому счету это коммерция! Не дай Бог народ прозреет, снесет эту воровскую власть и перекроет каналы грабежа страны! Глобалисты понесут огромные убытки!
Таки на кого работает эта контора?
11.01.2019, 12:29
Гость: Здрасте!

При чем здесь террорист?
От открытия магазина Пятерочка на нашей улице тоже террорист не пострадал.
Это коммерция. Роскомнадзор - регулятор в сфере предпринимательства, а не армия.
11.01.2019, 10:03
Гость: Эдъ

Ну так правительство собиралось выделить миллиарды на закрытие Telegram, Дуров видимо кого-то без откатов решил оставить.
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