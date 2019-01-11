08:08

Создатель месенджера Telegram Павел Дуров подал заявление на ликвидацию компании Telegram Messenger LLP.

Соответствующее заявление опубликовано в реестре юридических лиц Великобритании. Документ был подан 19 декабря 2018 года. Заявление должны рассмотреть в течение пяти дней.

Официальных причин для ликвидации своей компании Дуров не называл.

Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLC в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет". На его основе по постановлению Таганского суда Москвы в апреле прошлого года начались блокировки месенджера из-за отказа передать ключи шифрования Федеральной службе безопасности. При этом у многих пользователей приложение продолжает работать. В ведомстве отмечают, что принимают меры для повышения эффективности блокировки программы.