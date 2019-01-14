Вслед за «Суперджетом» американцы подрезали крылья МС-21

Не успели устаканиться эмоции по поводу запрета на поставку лайнеров «Суперджет-100», как заокеанские «партнеры» нанесли удар по самолету МС-21



Фото с сайта government.ru

Глядя на то, как отечественные «эффективные менеджеры» от авиапрома раз за разом получают по лбу американскими граблями, невольно вспоминается бессмертный афоризм В.С. Черномырдина: «Никогда такого не было и вот опять».

Действительно, мало было американского запрета на поставку в Иран Ту-204, так и при разработке «суперджета» и МС-21 «эффективные менеджеры» опять напихали в самолеты кучу американских комплектующих и материалов. Чем американцы, не будь дураками, и воспользовались. И если «суперджету» всего лишь запретили летать в иранском небе, то с МС-21 ситуация более серьезная.

Американская компания Hexcel и японская Toray Industries отныне не будут поставлять в Россию композитные материалы из-за санкций, введенных против АО «Аэрокомпозит» и АО ОНПП «Технология». Это означает, что из-за отсутствия материалов сборка МС-21 может быть на какое-то время прекращена.

Вернее, запасов композитов хватит на изготовление лишь шести самолетов, после чего «эффективным менеджерам» придется думать, чем заменить американские и японские материалы.

Самое печальное в этой истории то, что композитное крыло позиционировалось как одно из важнейших конкурентных преимуществ МС-21.

Грубо говоря, композитное крыло лайнера является едва ли не основной «изюминкой» МС-21, и без него он превращается в обычный среднемагистральник, не имеющий каких-либо преимуществ перед конкурентами. «Мерседесом», в который установили двигатель от вазовской «копейки».

В данном случае американцы в прямом смысле подрезали самолету крылья. Причем подрезали крылья самолету, который толком не успел родиться и на разработку которого были потрачены колоссальные деньги – около 437 млрд рублей.

Деньги, что и говорить, немалые. Которые в том числе уходили за кордон, на оплату иностранных комплектующих. А делалось это потому, что своего производства требуемых деталей в России нет.

Например, российские композитные материалы уступают по ряду важных показателей американским и японским, из-за чего, собственно, последние и были признаны приоритетными.

Впрочем, композитами дело не ограничивается: как и в «суперджете», в МС-21 тоже полно западных комплектующих, включая американские двигатели.

Плохого в этом ничего нет – любой выпускающийся в мире самолет имеет комплектующие, произведенные в других странах. Но дело в том, что против России введены санкции, что и вышло нашему авиапрому боком. И как тут опять не вспомнить незабвенного Виктора Степановича: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Могли ли предвидеть такое развитие событий «эффективные менеджеры» от авиапрома? Хотя вопрос даже не в том, могли или нет, а в том, что ДОЛЖНЫ были. Обязаны были предвидеть, ведь им были доверены колоссальные денежные средства, и они обязаны были просчитать все риски, связанные с проектом МС-21.

В конце концов, они немалую зарплату получают не за умные лица и слова в телеинтервью, а за результат своей работы. И где он, этот результат?

А давайте зададимся вопросом, что будет, если сегодня американцы прекратили поставлять композиты, а завтра перестанут поставлять двигатели? У нас есть свой двигатель ПД-14, проблема только в том, что его разработка длится более десяти лет и не понятно, когда она завершится.

Так же не понятно, сколько двигателей будет выпускаться в год при запуске ПД-14 в серию. В России быстро выпекаются только законы о самозанятых «пирожках» или о пенсионной «реформе», а вот когда речь заходит о современной технике, то тут все почему-то растягивается на десятилетия.

Официальные лица, конечно же, поспешили заверить, что запрет на американские и японские композиты – это ерунда, что им будет найдена замена, но что-то в это не верится.

Это носки и трусы можно завозить из Китая, а если Поднебесная не нравится – то из Турции. А если поднапрячься, можно даже попытаться шить их в России, но с композитами все обстоит не так легко и просто.

Как-то между делом выяснилось, что в отличие от носков, композиты из Китая завозить не получится – качество не то. А если этого нет в Китае, то где тогда брать композиты нужного качества?

Конечно, время покажет, как эта проблема будет решена, но стоит обратить внимание вот на какой момент. Санкции против России введены в 2014 году, и неужели за прошедшие пять лет сложно было догадаться, что в любую секунду американцы запретят поставлять в Россию композиты?

Неужели, пораскинув «эффективно-менеджерскими» могзами, нельзя было прийти к очевидному выводу – а сделаем-ка мы на всякий случай задел не на шесть самолетов, а на шестьдесят шесть. А лучше на сто шесть: пусть нужные материалы лежат у нас в кладовке, ведь каши они не просят, но однозначно в будущем пригодятся. А попутно можно было опять пораскинуть мозгами и на всякий случай продумать схему закупки композитов через другие страны. А вдруг пригодится?

Времени на подобные размышления было целых пять лет, но когда в одно место ожидаемо клюнул жареный петух, «эффективные менеджеры» разводят руками и делают удивленные глаза. Ой, а как такое получилось? Из чего самолет теперь будем делать?

А ведь ещё в 2017 году в интервью изданию «Интеллект и технологии» академик РАН Е.Н. Каблов прямо заявил, что мы не должны собирать самолеты из иностранных комплектующих и что «первостепенная задача отечественной науки - создать научно-технический потенциал, который позволял бы формировать государству независимую политику и позволил бы осуществить промышленный рывок. Наука обязана помогать разрабатывать принципиально новые образцы продукции и воплощать в жизнь передовые технологии».

Прошло пять лет, а воз и ныне там. Принципиально новой продукции – тех же композитов – не создано, из-за чего МС-21 рискует превратиться в очередной авиационный долгострой, коих в новейшей истории России было предостаточно.

Хотя чего удивляться? Оплевываемый любителями туалетной бумаги и колбасы СССР оставил России богатейшее наследство – уже разработанные самолеты Ту-334 и Ту-204, как говорится, бери и пользуйся.

Комплектующие все отечественные, поэтому плевать как на санкции, так и на всякие там «закладки», кои западные «партнеры» не упускают случая втюхать вместе со своей продукцией.

Помимо уже готовых самолетов, России достались авиазаводы с квалифицированным персоналом, инженерные кадры, конструкторские бюро с одними из лучших в мире конструкторами, смежники, но… В «святые» девяностые измученным нарзаном царьком и его зондеркомандой «реформаторов» все это было или уничтожено, или доведено до полукоматозного состояния.

Умишка «эффективных менеджеров» хватило лишь на отправку собственных детишек в колледжи Лондона, Парижа или Майами, на покупку недвижимости там же и на то, чтобы меряться, у кого средиземноморская вилла, бизнес-джет или яхта больше.

Когда мозги перегружены такими глобальными проблемами, стоит ли удивляться, что Ту-334 вообще не пошел в серию, а Ту-204 выпускается штучно для госструктур. Слава богу, хоть у последних хватило ума понять, что лучше летать на отечественном самолете без всяких скрытых западных «сюрпризов».

Каков же итог?

На январь 2019 года благодаря стараниям американских «партнеров» запрещены поставки «Суперджета-100» в Иран, на один из самых ёмких и перспективных в мире авиарынков, куда можно было бы с легкостью продать десятки самолетов. Если не сотни.

МС-21 практически «сбит» на взлете – запрет на американские и японские композитные материалы ставит весь проект в весьма неустойчивое и двусмысленное положение.

Непонятно, как на эту шаткость и двусмысленность – вроде самолет есть, а вроде его и нет – отреагируют потенциальные покупатели, которые нужны МС-21 как воздух. И что уж совсем не понятно, как из всей этой ситуации будут выкручиваться ответственные за авиапром люди. Так же не понятно, в какую копеечку влетят России все эти запреты?

Но вот что совершенно вопросов не вызывает, так это то, что никто за эти провалы отвечать не будет. К счастью и неземному восторгу любителей туалетной бумаги и ненавистников «совка», персональная ответственность за «неожиданно наступившую в декабре зиму» давно отменена.

Особенно если к зиме оказались не готовы лица, приближенные к властному Олимпу. Это злобные «совки» могли за подобное дать по шапке и погнать из теплого кресла, но сейчас советские варварские методы практически исключены.

Тем более, что есть такая замечательная штука - телевизор, который показывает очередное умное лицо очередного умного «эффективного менеджера», который с умным видом рассказывает о том, что в России внимательно следят за исследованиями западных «партнеров», направленными на создание сверхзвуковых пассажирских самолетов.

До чего же животрепещущая тема и, главное, весьма актуальная, а то, что российский «Суперджет-100» Россия не может продать иранцам, а МС-21 лишили крыльев – это все мелочи на фоне впечатляющего рывка в цифровое будущее. На сверхзвуке, разумеется.