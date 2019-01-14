Знаменитого Нобелевского лауреата лишили всех почетных званий

09:12

Легендарный американский молекулярный биолог, один из первооткрывателей структуры молекулы ДНК, Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон лишен всех почетных званий.

Как сообщает ВВС, причиной этого стали заявления ученого в документальном фильме телекомпании PBS, где в очередной раз заявил, что гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас.

В лаборатории Колд Спринг Харбор, директором которой Уотсон являлся ранее, назвали словам Нобелевского лауреата "бездоказательными и необдуманными".

"Высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения. Они не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, ее попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов", - заявили в лаборатории.

Подобные взгляды Уотсон высказывал еще 12 лет назад. В 2007 году он заявил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным, так как современная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует представителям европоидной расы. Однако, по его словам, ряд проведенных экспериментов доказывает, что это не так.

"Кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так", - говорил тогда он.

Из-за этого высказывания он потерял свой пост в лаборатории Клод Спринг Харбор, но сохранил почетные звания после официального письма с извинениями. Сейчас же лаборатория лишила ученого и званий.

По словам сына Уотсона, Руфоса, в лаборатории "представляют лишь довольно узкую интерпретацию генетического предназначения". "Лаборатория была смыслом жизни для моего отца, а теперь они считают его обузой," - добавил Руфос Уотсон.

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК. В 2014 году он продал свою медаль, заявив, что научное сообщество подвергло его травле за высказывания о расе и интеллекте.

Сейчас 90-летний ученый восстанавливается после аварии, и, по некоторым данным, "очень плохо осознает происходящее".

