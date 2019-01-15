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Американская станция поймала сигнал «Спектр-Р»

16:32 15.01.2019
Изображение с сайта fian-inform.ru
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Бортовые системы крупного российского научного спутника «Спектр-Р» (проекта «Радиоастрон») работоспособны.

Об этом «Роскосмос» сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что 14 января станции приема научных данных в США удалось зафиксировать излучение несущей частоты отдельного передатчика аппарата «Спектр-Р», что «косвенно подтверждает информацию о том, что бортовые системы в целом работают в соответствии с заложенной в них логикой».

Напомним, с 10 января 2019 года специалистам НПО им. Лавочкина не удается наладить связь со спутником «Спектр-Р». В рамках командных сеансов со станциями дальней космической связи в Медвежьих Озерах и Уссурийске не включается бортовой передатчик широконаправленных антенн.

При этом станции слежения и сбора научной информации проекта в Пущино (Россия) и Грин Бенк (США) продолжают детектировать узкополосный сигнал на частоте 8.4 ГГц от высоконаправленной 1.5-метровой антенны «Спектр-Р».

Более того, бортовой аппаратурой происходит захват частоты в рамках т.н. «замкнутой петли» при излучении сигнала на 7.2 ГГц с Земли в сторону спутника. Это косвенно свидетельствует, что питание на борту спутника есть, обеспечиваются необходимые условия сохранения работоспособности служебной и научной аппаратуры.

Предварительные оценки указывают на надежду на восстановление связи, сообщает АНИ «ФИАН-информ»

Наблюдения «РадиоАстрона» в рамках научной программы AO6 продолжатся как только связь будет восстановлена.

Темы: Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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15.01.2019, 18:57
Гость: И этот

стал работать на американцев.
15.01.2019, 17:17
Гость: Страшно, аж жуть.

И тут не обошлось без вездесущего Госдепа.
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