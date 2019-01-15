Китайцы вырастили на Луне растения и намерены создать замкнутую биосферу

19:06

Китайские ученые сообщили о первом удачном эксперименте по выращиванию растения в условиях лунной гравитации



Фото с сайта ce.cn

Китайский аппарат «Чанъэ-4», осуществивший первую успешную посадку на обратной стороне Луны, получил еще один повод для гордости. Благодаря ему впервые удалось вырастить растение в условиях лунной гравитации.

Как сообщили китайские СМИ, всходы дали семена хлопка.

«Сегодня были опубликованы последние фотографии эксперимента, которые демонстрируют, что семена хлопка, доставленные на Луну с помощью аппарата, дали первые ростки. <…> Это означает, что «Чанъэ-4» завершил первый в истории биологический эксперимент, проведенный человеком на Луне», - говорится в заявлении Центрального телевидения Китая.

В рамках эксперимента китайские ученые применили герметичный контейнер со специальной питательной средой. Кроме семян хлопка, в него поместили семена картофеля, рапса и резуховидки Таля.

Также для эксперимента использовали личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки. Тем самым исследователи намерены создать мини-биосферу, что даст ученым уникальные знания и, возможно, позволит приблизиться к полноценной колонизации Луны.

Посланные на спутник Земли биологические образцы прошли жесточайший отбор, который был обусловлен как их способностью к адаптации, так и ограниченным пространством внутри космического аппарата.

Автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-4» включает в себя два основных модуля: стационарную лунную станцию и луноход «Юйту-2».

Масса посадочного модуля - 1200 килограммов, а масса лунохода - 120 килограммов (по другим данным - 140).

Шестиколесный луноход имеет две складные панели солнечных батарей. Он получил антенну связи, четыре панорамные камеры, георадар, а также целый ряд другой аппаратуры для исследования спутника.

Среди важнейших задач «Чанъэ-4» - забор и изучение образцов грунта, что позволит лучше изучить геологическую историю Луны.

Отметим также, что миссию китайского аппарата некоторые эксперты рассматривают в контексте изучения других галактик. Дело в том, что расположение на обратной стороне Луны позволит «Чанъэ-4» избавиться от ограничений, связанных с влиянием земных электромагнитных волн.

А одной из последних новостей, приковавших внимание к миссии, стала публикация видео посадки космического аппарата. На ролике можно рассмотреть основные этапы прилунения - в частности, зависание над местом посадки и непосредственно касание естественного спутника.