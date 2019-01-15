Глава NASA согласился приехать в Россию после разговора с Рогозиным

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Глава NASA Джим Брайденстайн согласился посетить Россию по приглашению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, пишет РБК со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Визит Брайденстайна в Россию обсуждался во время беседы глав космических корпораций в телеконференции 14 января. Ранее «Роскосмос» официально не сообщал о факте переговоров, однако об этом рассказал «Коммерсантъ». Задержку с обнародованием информации о переговорах издание объяснило попытками Москвы и Вашингтона согласовать публикуемую информацию о визите.

«Дмитрий Рогозин пригласил главу NASA в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Главы NASA и «Роскосмоса» договорились о продолжении сотрудничества стран в космической сфере. В частности, речь идет о продолжении программы МКС, проекте по изучению Луны и миссиях по исследованию дальнего космоса.

Рогозин, находящийся под американскими санкциями, должен был посетить США в феврале 2019 года. Для этого с него временно сняли ограничения.​ Однако 5 января стало известно, что приглашение перенесли на неопределенный срок. Брайденстайн позднее рассказал, что предпринял такой шаг из-за давления сенаторов.

В интервью РБК Рогозин назвал случившееся «эпизодом противостояния» между президентом США Дональдом Трампом и конгрессом. При этом глава госкорпорации подчеркнул, что, несмотря на это, намерен пригласить Брайденстайна в Россию.