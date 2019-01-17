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Motorola перевыпустит культовую раскладушку RAZR

10:55 17.01.2019
Фото с сайта techradar.com
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Специалисты компании Motorola работают над новой версией раскладного телефона RAZR.

Как сообщает The Wall Street Journal, смартфон оснастят складным экраном и выпустят в форм-факторе раскладушки. Размеры устройства и разрешение дисплея пока не называются. Также не уточняется дизайн телефона.

Предположительно, анонс нового RAZR должен состояться в феврале текущего года. Всего будет выпущено 200 тысяч аппаратов, а стоимость устройства составит 1500 долларов.

Напомним, раскладушка Motorola RAZR V3 вышла в 2004 году. На тот момент она имела необычный дизайн, пару экраном и клавиатуру, выполненную из цельного куска металла с электролюминесцентной подсветкой. За все время в мире было продано 130 миллионов таких телефонов. В 2006 году журнал Forbes назвал его самым культовым сотовым телефоном мира. Позже были выпущены и другие устройства под маркой RAZR, однако с V3 ничего общего они не имели.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Новинки IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
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