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Военнослужащим запаса могут на пять лет запретить пользоваться соцсетями

07:03 17.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министерство обороны РФ планирует ограничить использование социальных сетей не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас, срок "периода молчания" - до пяти лет, пишет газета "Известия" со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

"Запрет на пользование соцсетями после увольнения коснется военнослужащих, которые были допущены к гостайне либо если эта мера ограничения предписана в других подзаконных документах. А так, по закону, мы четко определили, что это связано с целым рядом вопросов, например, с местом пребывания военнослужащего. Особенно если он служил за пределами нашего государства", - сообщил изданию председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Как пишет "Интерфакс", в первоначальном варианте федерального закона "О статусе военнослужащих", внесенном на рассмотрение в Госдуму в сентябре прошлого года, указывалось, что его действие не будет распространяться на уволенных в запас. Но, по словам собеседников газеты, Минобороны проанализировало ситуацию с информационной безопасностью и решило ужесточить требования.

Если новые поправки в закон будут приняты, то в контракте с министерством обороны сразу же станут прописываться ограничения на использование соцсетей. Они распространятся не только на офицеров, но и на солдат, сержантов, мичманов и матросов. Нарушителей в зависимости от тяжести проступка ждет административное или уголовное наказание.

Темы: Армия и обороноспособность России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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17.01.2019, 11:03
Гость: Здорово я помог МО РФ?

А лучше их на пять лет отправить к примеру в Сибирь, где нет никаких соц сетей. А есть лес и пила. И государству польза и ни один секрет к проклятому Госдепу не попадёт.
17.01.2019, 10:09
Гость: Отпускники

слишком много фоток постят с мест "отдыха"? Надежнее было бы им языки поотрезать, конечно. Но ведь не средневековье!
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