Бунт угнетенных: кто разжег Вторую мировую войну

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Ровно 100 лет назад, 18 января 1919 года, начала работу Парижская мирная конференция, итогом которой стало одобрение устава Лиги Наций

Лига Наций — послевоенное международное объединение, которое можно считать предтечей ООН. Именно Лига Наций заложила основы послевоенного устройства мира, однако сама пала жертвой внутренний противоречий и не смогла предотвратить новую большую войну.

Неофициальный флаг Лиги Наций

Парижская конференция стала самым масштабным сбором государств в послевоенной Европе — в ней участвовали 27 государств мира. Правда, России среди них не было. Правительство большевиков западные державы еще не признавали, а все другие оппозиционные большевикам политические группы уже не имели никакого влияния.

На конференции были подписаны многочисленные международные договоры, но главным итогом стало фактическое создание Лиги Наций, целью которой было провозглашено «развитие сотрудничества между народами и достижение международного мира и безопасности».

За абстрактной формулировкой пряталось желание государств жить без войн. Первой мировая принесла Европе бесчисленные жертвы и разорение. Однако кроме этого, Лига Наций была планом переустройства мира по принципам держав-победительниц — Англии и Франции, а также США. Последние обрели еще большую мощь и влияние после окончания Первой мировой войны, так как не были затронуты военными действиями.

Главным «застрельщиком» создания Лиги Наций стал президент США Вудро Вильсон, который возглавил комиссию по подготовке устава нового объединения. Итоговый документ организации в 1919 году из 26 пунктов подписали 44 государства мира. Правда, Вильсону достаточно долго пришлось убеждать американский конгресс в необходимости проголосовать за вступление в Лигу наций — слушания по этому вопросу продолжались шесть недель.

В то время в США были сильны позиции изоляционистов, одним из лидеров которых был сенатор Генри Кэбот Лодж, считавший, что вступление США в Лигу Наций подорвет суверенитет Америки. Убедить конгресс Вильсону так и не удалось — 19 марта 1920 года сенаторы проголосовали против участия США в объединении.

«Создание «Лиги наций было «первым подходом к снаряду», но среди ее инициаторов были большие противоречия, да и идеи самого Вильсона о либеральном мировом порядке не нашли поддержку в самих США», — отмечает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Лигу Наций часто называют «предтечей» ООН — устройство того объединения действительно похоже на существующую ныне организацию. Исполнительным органом Лиги Наций была Ассамблея, а совет состоял из четырех постоянных членов — Англии, США, Италии и Японии. Первыми четырьмя непостоянными участниками стали Бельгия, Бразилия, Греция и Испания. К концу существования Лиги ее членами было 34 государства.

Лига Наций выступила учредителем нескольких международных организаций. Кроме вопросов поддержания международного мира, она занималась такими проблемами, как борьба с рабством и наркотиками, права женщин, и создала комиссию по делам беженцев. Ее учредителем стал известный полярный исследователь Фритьоф Нансен, благодаря которому был учрежден знаменитый «нансеновский паспорт».

Представители Лиги Наций. Фото с сайта blog.oup.com

Он выдавался в качестве документа беженцам и имел признанный международный статус. Многие созданные тогда организации — Международная организация труда, Постоянная палата международного правосудия и Организация здравоохранения, — хотя и слегка изменили свои названия, позже вошли в состав ООН.

Однако, несмотря на попытки Лиги придать международному устройству определенный каркас, в ней самой было заложено немало противоречий, которые стали следствием доминирования в объединении интересов держав-основательниц.

«Лига наций занимает значительное и в то же время парадоксальное место в истории человечества. Она символизирует одновременно дорогу и к миру, и к войне, обещанный мир нового мирового порядка и иллюзорную утопию…» — писал в своей работе «Лига Наций: Наследие, почерпнутое из первого эксперимента в мире» историк Патрик Конелли.

Высшая лига и низкие истины

«Иллюзорная утопия» Лиги Наций вступала в противоречие с другой — большевистской Россией, которая активно критиковала это объединение с первых же дней его создания. Организация часто становилась политической мишенью советской пропаганды, что отразилось в стихах Владимира Маяковского для знаменитых «Окон Роста». «Лига Наций — европейский пожарный — нюхает, не пахнет ли буржуазией жареной? А ну, товарищи, весь мир подпалите-ка, чтоб Лига Наций не затушила политикой», — на такой ноте заканчивал Маяковский стихотворение, опубликованное в 1920 году.

Это было время большого противостояния между СССР и западным миром, и в европейских газетах частыми были такие карикатуры: земной шар опутан двумя петлями, и за одну из них тянет Вильсон, который назывался «отцом» Лиги Наций, а за другую — Владимир Ленин.

Оба политика были чем-то схожи между собой, отмечал американский историк Артур Херман. В книге «Ленин, Вильсон и рождение нового мирового беспорядка» он пишет:

«Вильсон вбросил США в самую грандиозную войну того времени — Первую мировую. Несколько месяцев спустя Ленин сверг демократическую революцию и поставил на ее место свою собственную большевистскую революцию. Оба они изменили историю так, что мир до 1917 года выглядит теперь странным и незнакомым».

Сменивший Ленина Иосиф Сталин хотя и практически полностью изменил внешнеполитический курс своего предшественника, также был невысокого мнения о Лиге Наций: «Советский Союз не участвует в Лиге Наций, так как он стоит против империализма, против угнетения, колоний и зависимых стран», — говорил он в одной из речей.

Любопытно, но в своей оценке этой организации он фактически совпадал со своим идейным противником Троцким, который называл лигу «проводником политики англо-французского капитала».

Однако в 1934 году СССР все же присоединился к Лиге Наций, что было тактическим ходом — Сталин хотел получить больше влияния в мировых делах. Советская пресса подавала это решение сугубо гуманистическими интересами.

«Вступление СССР в Лигу Наций также является одним из факторов борьбы Советского Союза за мир», — отмечало издание «Горячие сланцы» в 1935 году.

К тому времени из состава Лиги Наций уже вышла нацистская Германия: ее вождь Адольф Гитлер считал, что международные договоры только мешают продвижению его идей.

Членство СССР в Лиге Наций закончилось в 1939 году — страну исключили после нападения на Финляндию.

Справедливости ради, стоит отметить, что Лига Наций никак не предотвратила годом ранее расчленение Чехословакии, которое осуществил Гитлер при помощи основателей Лиги Великобритании и Франции.

Как отмечает в интервью «Газете.Ru» глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин, «Лига Наций стала первой в мировой истории попыткой привнести в международные отношения хотя бы некоторые элементы предсказуемости, доверия, демократии и справедливости».

«Ее создание стало возможным лишь на волне определенного идеализма, оптимизма и призрачной надежды на «вечный мир», сформировавшихся после окончания кровопролитной Первой мировой войны, которая четко разделила мир на победителей и побежденных. Попытка эта оказалась неудачной — в этом главный урок Лиги Наций. Международные отношения плохо подчиняются демократическим правилам и международному праву. Это не сфера традиционного демократического развития, а место жесткого противостояния национальных интересов разных стран», — говорит Злобин.

По словам эксперта, история Лиги Наций доказывает, что «большие и развитые страны объективно оказались просто не в состоянии поставить себя на уровень малых и малоразвитых стран, создать равноправную систему. Национальные интересы и их противостояние быстро победили Лигу».

Сама Лига просуществовала после ухода СССР еще семь лет и была распущена по решению 34 своих членов в 1946 году, чтобы дать старт созданию нового международного механизма — Организации объединенных наций. «Среди членов Совбеза ООН было немало противоречий, к тому же шла холодная война, однако ООН показала себя гораздо более целостной системой — она смогла стать выхлопным клапаном для разного рода противоречий и поэтому оказалась более живучей, чем Лига наций», — говорит Иван Тимофеев из Российского совета по международным делам.

Автор: Александр Трофименко