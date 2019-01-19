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Facebook и Twitter передали сведения о локализации баз данных россиян

11:28 19.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Интернет-компании Facebook и Twitter предоставили Роскомнадзору сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей соцсетей в срок – таковым обозначалось 17 января. 

Заключение будет составлено к 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник [21 января]», – говорится в пресс-релизе.

Так называемый закон о локализации персональных данных (№ 242-ФЗ) вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает всех операторов хранить данные россиян на территории РФ.

За исполнением этой нормы следит Роскомнадзор. Ранее глава ведомства Александр Жаров заявлял, что обе компании должны предоставить юридически значимые ответы на требование ведомства о передаче данных.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», – подчеркнул тогда Жаров. 

Темы: Facebook, Twitter, Интернет-компании, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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19.01.2019, 13:58
Гость: gvozd

это относится к любому регулированию.
обязать проходить аудит и принять закон Юридической ответственности за передачу личных данных граждан рф за рубеж.
однако все фикция все равно.
потому что ВСЕ банки рф Сливают всю персональную информацию в педостан по требованию американских законов AML/KYC которые госдума проштамповала что бы разные дерипаски могли получать кредиты в доллрах..
надо пересматривать все законодательство и отменять большое количество законов принятых тихой сапой за последние 20 лет.
19.01.2019, 13:11
Гость: Михаил

Ну да, режиму надо ж знать кто плохое и обличающее про него пишет.

Да лучше читать НЕЗЫГАРЬ в телеграме, чем читать федеральные сми и смотреть зомбоящик. Телеграм интересен не столько тайной перепиской, а альтернативной информацией, за которую его и пытаются блокировать.
19.01.2019, 12:57
Гость: Серёга

Закон-то правильный, но проконтролировать его выполнение нереально.
Например хранить рабочие базы они могут действительно в России, но копировать при этом - куда угодно, за всеми пакетами в Сети не уследишь...
Единственный выход - государственное хранилище.
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