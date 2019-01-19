Facebook и Twitter передали сведения о локализации баз данных россиян

11:28

Интернет-компании Facebook и Twitter предоставили Роскомнадзору сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей соцсетей в срок – таковым обозначалось 17 января.

Заключение будет составлено к 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter. Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник [21 января]», – говорится в пресс-релизе.

Так называемый закон о локализации персональных данных (№ 242-ФЗ) вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает всех операторов хранить данные россиян на территории РФ.

За исполнением этой нормы следит Роскомнадзор. Ранее глава ведомства Александр Жаров заявлял, что обе компании должны предоставить юридически значимые ответы на требование ведомства о передаче данных.

«Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», – подчеркнул тогда Жаров.