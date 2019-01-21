Гордость за Космос, стыд за распад. К 95-й годовщине смерти В.И.Ленина

То, чем продолжают сегодня гордиться россияне, – это остатки того, что было создано тогда, в рамках Советского проекта

В показателях гордости и стыда за страну у граждан страны резко выросли две позиции. Примерно на прежнем привычном уровне остается гордость за Победу в Великой Отечественной войне: ей гордятся 87%. Выше было только в августе 2008 года – 89%, потом был спад - 83% в 2017 и 87% в декабре 2018. Но в целом, начиная с 1999 года (86%), – это примерно один уровень.

Коллаж: Накануне.RU

На привычном первом месте остается главный показатель стыда: стыд за бедность и неустроенность великого народа в богатой стране – 61%. Место привычное - первое. Уровень явно вырос: в 2017 году было 54%. А в 1999 и 2003 соответственно 79 и 78%. Затем последовательно падал – и вновь взлетел.

Но что непривычно: резкий рост гордости за первенство страны в освоении космоса – с 41% в 2017 году до 50% в декабре 2018. Правда, в 1999 году было вообще 60%, но тогда на орбите еще была советская станция «МИР», которую вскоре догадалось утопить российское руководство, причем основным мотивом был ультиматум США – либо утопите свою, либо не будем вместе создавать международную.

Теперь своей собственной космической станции нет, а МКС по ряду параметров, как оказалось, технологически и по комфорту уступает тому же «Миру». Зато выяснилось, что летать на МКС можно только на российских «Союзах», спроектированных еще в СССР.

И резко вырос второй показатель стыда: стыд за разрушение СССР: с 28% в июне 2015 года, 33% в январе 2017, 45% в декабре 2018.

В этом опросе Левада-центра вообще много интересного: например, рост стыда за «перестройку» и падение стыда за «репрессии» - но это нужно анализировать отдельно. В данном случае пока только о первых показателях.

Гордимся Победой и Космосом – и стыдимся разрушения СССР. И стыдимся бедности народа в богатой стране - все же связано. И Победа, и Космос – это СССР. И нищета, и разрушение Союза – это отказ от того, на чем он был построен. И до сих пор сохраняем первенство в космосе – на наработках разрушенного Союза. И до сих пор нищенствуем – благодаря его разрушению.

Космос как прорыв страны – вообще уникален и показателен. Прорыв, конечно, связан с именем и временем Хрущева: спутник 1957 года, полет Гарина 1961 года, первая женщина-космонавт 1963 года, первый многоместный корабль взлетел тоже еще при Хрущеве – в октябре 1964. Правда, приземлился уже без него. Но и выход человека в открытый космос в марте 1965 готовился и был запланирован еще им. Кстати, и первые полеты на Луну и достижение Луны, начиная с 1959 года, - это тоже при нем.

Хрущев – это триумф СССР в космосе. Но все эти программы начал не он: и работы Королева, и программа этих полетов были развернуты еще при Сталине. А ответственным за космос еще при Хрущеве как секретарь ЦК был Брежнев.

Кстати, мало кто помнит, что за полет Гагарина Брежнев получил Звезду Героя Соцтруда. Единственную. Вот золотых Звезд Героя Союза было с перебором – четыре. А золотая медаль «Серп и Молот» (Звезда Героя Соцтруда) одна - за космос. И единственная, полученная не при его правлении.

Три противостоящих друг другу имени – и три имени, связанные с достижением первенства страны в космосе.

Но космическая программа СССР была начата даже не Сталиным. Мало кто помнит – и многие сегодня удивятся, - но космическую программу страны начал еще Ленин: именно при нем была создана Газодинамическая лаборатория при РККА (с 1933 года Реактивный институт при Наркомате тяжелой промышленности СССР).

Известно, что на VIII съезде Советов, когда обсуждался план ГОЭЛРО, Ленин говорил и об освоении космоса.

Именно по его инициативе в 1918 году Циолковский получил статус академика, а позже – пожизненную пенсию. Именно он, увлеченный услышанным им в 1921 году докладом Фридриха Цандера, увлек его уйти с завода и посвятить себя разработке межпланетной космической техники.

Цандер потом вспоминал: «Всю ночь я не мог заснуть, находясь под впечатлением встречи… Всю ночь шагал я по своей комнатушке и думал о величии этого человека. Я думал: ведь страна наша разорена из-за войны, хлеба мало, угля мало, заводы стоят, а этот человек, который руководит таким большим государством, выкраивает еще время, чтобы послушать о межпланетных полетах. Значит, осуществится моя мечта,— думал я».

Все это забыто сегодня, но именно тогда, еще в 18-20 годах, в частности, по инициативе Ленина были основаны многие будущие научно-технические программы и открыты десятки исследовательских институтов.

Имя «кремлевского мечтателя» Ленин получил от Уэллса не только за политический оптимизм и веру в победу Революции - за полет научно-технических замыслов и проектов. Он записал после беседы: «Ленин сказал, что, читая роман (Уэллса — прим.авт.) «Машина времени», он понял, что все человеческие представления созданы были в масштабах одной нашей планеты. Эти представления основывались на предположении, что техническая мощь никогда не перейдет земного предела. Но если, продолжал Ленин, мы сможем установить межпланетные связи, тогда придется переосмыслить все наши философские, социальные и моральные представления. И в этом случае техническая мощь, став безграничной, положит конец насилию как одному из факторов прогресса».

Отдел по редким элементам и радиоактивным веществам во главе с Вернадским, Институт физико-химического анализа, Химический институт и Институт платины. В 1918 г. под руководством В.И.Вернадского были организованы изучение и добыча радиоактивных веществ. В 1920 г. образована Радиевая ассоциация.

В рассматриваемый период - физико-технический отдел Государственного рентгенологического института под руководством академика А.Ф.Иоффе В мае 1919 г. - Государственный научно-исследовательский керамический институт.

Вся эта мощь создавалась тогда – еще при Ленине – вместе с созданием Советского проекта и СССР.

Вся эта мощь стала обрушаться вместе с разрушением СССР, которого все больше стыдятся граждане страны.

И даже то, чем продолжают сегодня гордиться, – это остатки того, что было создано тогда, в рамках Советского проекта.

Гордятся и тем, что было создано и сделано до революции и Советского проекта (литература, искусство, наука, успехи русского оружия), и чем-то, что было в постсоветский период – Крым. Но и наследием досоветским, и наследием постсоветским гордятся меньше, чем оставшимся от советского.

Даже воссоединением с Крымом граждане страны гордятся сегодня меньше (45%), чем выходом в космос (50%), причем, если в 2017 году еще больше гордились Крымом (43%), а космосом - 41%, то на сегодня они местами поменялись.

После смены власти в 1917 году НИИ стали массово создавать. После смены власти в 1991 году – их стали (и продолжают) массового закрывать. Сделав в науке главной не должность научного руководителя и ученого, а главного бухгалтера и коммерциализатора. Для оценок – этого во многом достаточно.

Поэтому стране остается одно: гордиться победой советского народа в 1945 году и первенством СССР в освоении космоса - и стыдиться разрушения СССР и наступившей после этого нищеты.

