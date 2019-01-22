Покушения на Брежнева

50 лет назад, 22 января 1969 года, произошло покушение на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева

В этот день в Москве готовились к торжественной встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». При въезде автомобилей в Кремль их обстрелял младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин. Это было самое знаменитое покушение на генсека СССР Брежнева.



Фото Kohls, Ulrich с сайта wikimedia.org

В ночь на 21 января 1969 года офицер, служивший в 61-м геодезическом отряде в городе Ломоносове, заступил на дежурство помощником дежурного. Утром, когда его начальник ушёл на завтрак, он украл два 9-мм пистолета Макарова и четыре магазина к ним и самовольно покинул часть.

По заранее купленному билету из Ленинграда Ильин вылетел в Москву. Оружие он успешно пронёс с собой. В столице остановился у дяди, бывшего милиционера, сообщив, что приехал посмотреть на космонавтов, членов экипажей кораблей «Союз-4» и «Союз-5».

«Союзы» 16 января 1969 года первыми в мире совершили стыковку двух пилотируемых кораблей. Впервые на орбите была создана экспериментальная космическая станция с четырьмя космонавтами на борту (В. Шаталов, Б. Волынов, А. Елисеев, Е. Хрунов). Тысячи людей вышли на московские улицы встречать героев-космонавтов.

Утром 22 января Ильин покинул квартиру дяди, забрав милицейскую форму. Он спокойно встал в милицейское оцепление у Боровицких ворот и оказался на стыке двух взводов, поэтому присутствие незнакомого «милиционера» не вызвало подозрений у охраны.

Пистолеты он прятал в рукавах шинели. Примерно в 14 часов 15 минут в ворота въехал правительственный кортеж. Этот проезд транслировался в прямом эфире. Неожиданно показ прервали. Люди услышали выстрелы.

Герои-космонавты ехали в первой машине с открытым верхом и приветствовали собравшийся народ. Они не интересовали Ильина, он ждал вторую машину, в которой, как он считал, едет Брежнев (обычно машина генсека шла второй).

В этот раз, по разным источникам, автомобиль Брежнева шёл в кортеже в конце, или его вообще не было – машина покинула эскорт на подъезде к Кремлю и въехала не через Боровицкие, а через Спасские ворота.

Во вторую машину Ильин выстрелил 11 раз: стрелял с двух рук. Огонь вёл по лобовому стеклу. Однако в автомобиле ЗИЛ-111Г находился не глава СССР, а космонавты, участники торжественной встречи: А. Леонов, А. Николаев, В. Терешкова и Г. Береговой. При этом последний, он сидел впереди, рядом с шофером, внешне походил на Брежнева, что уверило Ильина, что правильно выбрал цель.

Смертельные ранения получил водитель Илья Жарков. Космонавты уцелели. Берегового поранило осколками стекла, Николаев был слегка задет пулей. При этом Береговой успел перехватить управление машиной и остановил её.

Также был ранен мотоциклист охраны В. Зацепилов. Он направил мотоцикл на убийцу, закрывая ему сектор обстрела (по другим данным, сбил Ильина). После этого младшего лейтенанта задержали.

Через день «Известия» и «Правда» опубликовали короткое сообщение ТАСС, что время торжественной встречи летчиков-космонавтов были произведены выстрелы по машине, где находились Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Были ранены водитель автомобиля и мотоциклист из сопровождения. Никто из покорителей космоса не пострадал. Стрелок задержан, проводится следствие. На Западе же сразу заявили, что это было покушение на генсека Брежнева.

Ильину предъявили обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса и официально заявили, что молодой человек покушался на летчиков-космонавтов. Среди мотивов преступления следствие выявило смесь личных и политических предпосылок: от жизненных неурядиц до желания демократических перемен, в частности, реформы Конституции (с правом личного террора в случае нарушения партией и правительств основ Конституции) и смены политического строя.

Его признали невменяемым и поместили в специализированную психиатрическую больницу. Ильина освободили в 1990 году.

Есть версия, что Ильина вели спецслужбы, либо для того, чтобы отличиться перед начальством, либо это было связано борьбой внутри КГБ (между председателем Комитета Ю. Андроповым и его первым заместителем С. Цвигуном).

Командование части 21 января сообщило об исчезновении офицера с оружием, было известно, что он летит в Москву; на следующий день дядя Ильина сообщал, что его племянник похитил форму и собирался проникнуть в Кремль. Однако, несмотря не эти данные, а также другие факторы, которые облегчали задержание, Ильина не остановили. При этом Брежнев был вне опасности, его пересадили в другой автомобиль, а его место заняла машина с космонавтами.

Кроме Ильина, в Советском Союзе на Брежнева больше не покушались. Но были попытки устранить его за границей.

Ещё до того, как возглавить СССР, Леонид Ильич пережил опасный инцидент в воздухе.

В феврале 1961 года Брежнев направился в Гвинейскую Республику с официальным визитом. В пути к северу от Алжира в небе появились военные самолеты (возможно, французские), они стали опасно маневрировать и дважды открывали огонь по советскому самолету. Франция была старой колониальной державой и ревниво относилась к деятельности СССР в своих прежних колониях.

Летом 1977 года Леонид Ильич должен был посетить Париж и провести переговоры с французским президентом Валери Жискар д’Эстеном. Органы госбезопасности СССР получили информацию о готовящемся покушении – снайпер должен был убить Брежнева во время церемонии возложения венка у Вечного огня рядом с Триумфальной аркой.

Ситуация была опасной: экстремисты во Франции к этому времени совершили несколько покушений на президента де Голля. Советские и французские спецслужбы приняли усиленные меры предосторожности. Только на улицах, ведущих к Триумфальной арке, сосредоточили 12 тыс. полицейских и 6 тыс. пожарных.

В итоге покушение удалось предотвратить. Брежнев спокойно возложил 21 июня 1977 года цветы к Вечному огню и, проведя переговоры, вернулся на родину.

В мае 1978 года Брежнев посетил Федеративную Республику Германии (ФРГ). Комитету госбезопасности стало известно о готовящемся покушении, которое должно было произойти после встречи с канцлером Гельмутом Шмидтом в замке Аугсбург. Лидера СССР вывели через запасной вход, возможно, предотвратив покушение.