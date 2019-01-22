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Китай подтвердил факт рождения детей с измененной ДНК

12:36 22.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Китайской Народной Республики подтвердили рождение близнецов с измененной ДНК в результате эксперимента, проведенного в 2018 году ученым из Южного научно-технологического университета Хэ Цзянькуем.

Изучение работы Цзянькуя свидетельствует о том, что он создал генетически модифицированных детей, нарушив при этом некоторые законы страны, сообщает «Синьхуа».

По данным следователей, летом 2016 года ученый сформировал группу, в состав которой входили в том числе и иностранные специалисты.

«Персонал... использовал небезопасную технологию для редактирования генов эмбрионов человека с целью воспроизводства, что официально запрещено законом», - говорится в тексте.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие восемь пар.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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22.01.2019, 19:15
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