США планируют разместить систему ПРО в космосе

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Армия США хочет получить возможность отслеживать и, возможно, даже сбивать ракеты с орбиты



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Недавно Вашингтон опубликовал доклад, в котором описано развитие новой технологии по защите от ракетных атак и который расширяет противоракетную оборону государства. Главным образом в документе описаны способы защиты страны от ракет из космоса.

Так называемый «Обзор противоракетной обороны» (Missile Defense Review) был официально опубликован Пентагоном. Мероприятие, сопровождавшее публикацию доклада, посетили президент Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс, а также множество высокопоставленных американских военных чиновников.

Особенный интерес вызвали описания таких технологий, как космический сенсор и противоракетное оружие, способных отследить ракеты в полете и перехватить их (то есть уничтожить) с орбиты.'

Тем не менее неожиданным этот доклад назвать нельзя, так как разработка космических систем противоракетной обороны была упомянута в бюджете США, утвержденном властями в июле 2018 года. План состоит в том, чтобы разработать предварительный прототип такого сенсора к началу 2020-х.

«Мы видим космос как очень важную область с точки зрения продвинутых возможностей следующего уровня, которые помогут нам опережать угрозу, - заявил на мероприятии заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майк Гриффин. - Мы рассчитываем, что расположение в космосе датчиков поможет нам получать ранние предупреждения, отслеживать и распознавать ракеты во время их запуска».

Однако космическим перехватчикам (система высокоскоростных снарядов или даже лазеров, способная сбить баллистические ракеты, находясь на орбите) сначала нужно пройти полугодовую фазу испытаний, прежде чем армия решит вкладываться в технологию.

Среди прочих идей, высказанных в документе, - использование истребителя F-35 для сбивания ракет в воздухе и беспилотный летательный аппарат, который сможет выполнять те же задачи, - и все это при помощи лазеров.

Автор: Владимир Гильен