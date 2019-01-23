Российский эксперт назвал убийцу сирийского «Панцирь-С»

13:13

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker.

По его словам, барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов.

В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор, сообщают «Известия».

«Применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия», - пишет Шурыгин. При этом он отмечает, что в ночное время налет «стаи» таких «камикадзе» на позиции противовоздушной обороны «может составить серьезную проблему уже для противника».

Напомним, в ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1».