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Российский эксперт назвал убийцу сирийского «Панцирь-С»

13:13 23.01.2019
Кадр пресс-службы армии Израиля
Сюжет: Сирийский кризис

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, что сирийский зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» был уничтожен израильским беспилотным летательным аппаратом SkyStriker. 

По его словам, барражирующий боеприпас SkyStriker производства компании Elbit Systems, так называемый дрон-камикадзе, представляет собой небольшой тихоходный (до 190 километров в час) беспилотный летательный аппарат с толкающим пропеллером и электродвигателем. Масса дрона составляет 35 килограммов, из которых на боевую часть приходится от 5 до 10 килограммов. 

В воздухе беспилотник способен находиться до двух часов. Управление дроном в режиме теленаведения осуществляет оператор, сообщают «Известия».

«Применение этого боеприпаса в дневное время представляет определенную проблему, так как он уязвим даже для стрелкового оружия», - пишет Шурыгин. При этом он отмечает, что в ночное время налет «стаи» таких «камикадзе» на позиции противовоздушной обороны «может составить серьезную проблему уже для противника».

Напомним, в ночь на 21 января Израиль атаковал объекты на территории Сирии, которые, по данным еврейского государства, связаны с Ираном. В ходе удара был уничтожен, в частности, комплекс «Панцирь-С1».

Темы: Израиль, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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23.01.2019, 22:09
Гость: Ник16

Или конструкторы или документация.
23.01.2019, 22:07
Гость: Ник16

Где ты наших конструкторов найдёшь? Все они остались в советском прошлом. Нет их более, а по возрасту, если такие ещё есть, их не возьмут ни в одну контору.
А все наши танки, ракеты и еропланы ходят/летают красиво только на парадах. Капнуть глубже, так там столько огрехов, что не счесть. Позор, когда лётчики катапультирвались, недавний случай, попали в воду и замёрзли насмерть. Их даже оперативно не могли найти и спасти. Да что говорить, противно....
23.01.2019, 21:57
Гость: Ник16

Вот она наша хвалёная техника. Как доходит дело до серьёзного противника, так выясняется, что все наши панцири обычное фуфло. Скорее всего и с другим вооружением тоже самое.
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