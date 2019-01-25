Минобороны рассекретило документы к 75-летию снятия блокады Ленинграда

17:51

Министерство обороны России обнародовало уникальные архивные документы к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Основная часть опубликованных на сайте ведомства материалов посвящена «Дороге жизни» - единственной военно-стратегической магистрали, проходившей через Ладожское озеро и связывавшей с сентября 1941 года по март 1943 года блокированный Ленинград с тыловыми районами страны. По ней проходила эвакуация населения, оборудования фабрик и заводов, подвозились продовольствие, топливо, вооружение.

Создание и бесперебойная работа «дороги жизни» были возможны благодаря согласованным и четким совместным действиям различных военных и гражданских организаций, массовому героизму воинов и рабочих.

Общее количество грузов, перевезенных в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период ее действия, составило более 1 615 000 тонн. За это же время было эвакуировано около 1 376 000 человек.

Как сообщается на сайте, Ладожское озеро играло жизненно важную роль, так как по нему круглый год осуществлялось обеспечение блокированного города. Для того чтобы обеспечить бесперебойные поставки самого необходимого, командование Ленинградского фронта, Краснознаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии принимали значительные усилия в решении этого вопроса.

В 1942 году командование Краснознаменного Балтийского Флота провело уникальную операцию. В июне на Ладогу были переброшены советские малые подводные лодки «М-77» и «М-79», на которые были возложены задачи по ведению разведки, длительного наблюдения за подходами к базам, коммуникациями, побережьям, островам противника, обеспечению выполнения операций, запланированных командованием Ленинградского фронта и Балтийского Флота.

Напомним, героическая битва за Ленинград продолжалась более двух с половиной лет. Волю и стойкость защитников не смогли сломить ни яростные атаки врага, ни лишения, вызванные блокадой. 27 января 1944 года командующий войсками Ленинградского фронта генерал Л.А.Говоров подписал приказ № 1.

В тексте приказа значится, что войска фронта штурмом овладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пунктами противника под Ленинградом: городами Красное село, Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Ульяновск, Гатчина и другими, отбросили врага от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров.

В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 27 января в 20 часов город салютовал 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.