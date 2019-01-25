В России предложили ввести платную регистрацию всех мобильных устройств

09:35

С Совфеде подготовили законопроект, который, в случае принятия, введет с 2020 года платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Согласно документу, физические лица смогут сами регистрировать купленные за границей гаджеты через госуслуги, пишет РБК. Норма будет распространяться на телефоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства.

«Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера», – пояснила автор законопроекта первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

Данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Операторов сотовой связи обяжут блокировать устройства, не разрешённые для работы в сетях, по IMEI. Согласно проекту, будет создана центральная база этих номеров, синхронизированных с международной базой данных ассоциации GSMA.

Зарегистрированный купленный не в России новый телефон нужно будет в течение нескольких месяцев, а иначе гаджет заблокируют. «Оператор связи должен предупредить, возможно, не единожды, о том, что используемое устройство требует регистрации, и, если этого не произойдёт, тогда через некоторое время он может быть заблокирован», – рассказала Бокова.

«Амнистия» ждёт уже используемые устройства, но их всё равно придётся зарегистрировать через три–пять лет после введения закона. Под действие новеллы не попадут роумеры – въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Также предполагается создание нескольких списков устройств. В чёрный попадут похищенные, незаконно ввезённые, блокированные по запросу силовых ведомств устройства, в белый – полностью функционирующие в сетях сотовой связи, в серый список и список исключений – временно функционирующие телефоны на период проверки законности ввоза и покупки.

С введением закона должна решиться проблема кражи гаджетов, ввоза контрафакта. Также с его помощью будет легче отслеживать устройства, которые используют террористы, утверждают авторы. Совокупный объём потерь бюджета России от неуплаты налогов при нелегальном или неучтённом ввозе мобильных устройств достигает 16,6 млрд руб., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.