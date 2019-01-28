Технический директор Google расписал будущее мира до 2099 года

16:20

Технический директор Google и известный технологический футуролог Рэй Курцвейл выступил в начале этого года с очередной порцией предсказаний



Фото с сайта kurzweiltech.com

Будучи одним из главных исследователей современных достижений в области искусственного интеллекта, Курцвейл публикует свои прогнозы с 1990-х годов.

Но если еще пять лет назад он чаще оперировал длительными периодами (2030-е годы, 2040-е годы), то в последнее время в предположениях ученого появилась хронологическая стройность. Возможно, на точность повлияла его работа в самой большой интернет-компании, где футуролог оказался на передовой многих инновационных разработок.

Курцвейл будто приглашает принять участие в интеллектуальной игре и собрать пазл — картину будущего из его старых и новых предсказаний. Если собрать все прогнозы, сделанные за 20 лет в книгах, блогах, интервью и лекциях, можно заметить, что будущее с 2019 по 2099 ученый расписал буквально по годам.

Мы не призываем относиться к этим прогнозам со 100% доверием. Человек постоянно создаёт антропоморфные метафоры для познания самого себя. Потому для Шекспира мир – театр, а для директора Google – один огромный компьютер. Но ознакомиться интересно!

Что нас ждет в будущем - прогноз Курцвейла

2019 - Провода и кабели для персональных и периферийных устройств любой сферы уйдут в прошлое.

2020 - Персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом.

2021 - Беспроводной доступ к интернету покроет 85% поверхности Земли.

2022 - В США и Европе будут приниматься законы, регулирующие отношения людей и роботов. Деятельность роботов, их права, обязанности и другие ограничения будут формализованы.

2024 - Элементы компьютерного интеллекта станут обязательными в автомобилях. Людям запретят садиться за руль автомобиля, не оборудованного компьютерными помощниками.

2025 - Появление массового рынка гаджетов-имплантатов.

2026 - Благодаря научному прогрессу, за единицу времени мы будем продлевать свою жизнь на больше времени, чем прошло

2027 - Персональный робот, способный на полностью автономные сложные действия, станет такой же привычной вещью, как холодильник или кофеварка

2028 - Солнечная энергия станет настолько дешевой и распространенной, что будет удовлетворять всей суммарной энергетической потребности человечества.

2029 - Компьютер сможет пройти тест Тьюринга, доказывая наличие у него разума в человеческом понимании этого слова. Это будет достигнуто благодаря компьютерной симуляции человеческого мозга.

2030 - Расцвет нанотехнологий в промышленности, что приведет к значительному удешевлению производства всех продуктов.

2031 - 3D-принтеры для печати человеческих органов будут использоваться в больницах любого уровня.

2032 - Нанороботы начнут использоваться в медицинских целях. Они смогут доставлять питательные вещества к клеткам человека и удалять отходы. Они также проведут детальное сканирование человеческого мозга, что позволит понять детали его работы

2033 - Самоуправляемые автомобили заполнят дороги.

2034 - Первое свидание человека с искусственным интеллектом. Фильм «Она» в усовершенствованном виде: виртуальную возлюбленную можно оборудовать «телом», проектируя изображение на сетчатку глаза, — например, с помощью контактных линз или очков виртуальной реальности.

2035 - Космическая техника станет достаточно развитой, чтобы обеспечить постоянную защиту Земли от угрозы столкновения с астероидами.

2036 - Используя подход к биологии, как к программированию, человечеству впервые удастся запрограммировать клетки для лечения болезней, а использование 3D-принтеров позволит выращивать новые ткани и органы.

2037 - Гигантский прорыв в понимании тайны человеческого мозга. Будут определены сотни различных субрегионов со специализированными функциями. Некоторые из алгоритмов, которые кодируют развитие этих регионов, будут расшифрованы и включены в нейронные сети компьютеров.

2038 - Появление роботизированных людей, продуктов трансгуманистичных технологий. Они будут оборудованы дополнительным интеллектом (например, ориентированным на конкретную узкую сферу знаний, полностью охватить которую человеческий мозг не способен) и разнообразными опциями-имплантантами — от глаз-камер до дополнительных рук-протезов.

2039 - Наномашины будут имплантироваться прямо в мозг и осуществлять произвольный ввод и вывод сигналов из клеток мозга. Это приведет к виртуальной реальности «полного погружения», которая не потребует никакого дополнительного оборудования.

2040 - Поисковые системы станут основой для гаджетов, которые будут вживляться в человеческий организм. Поиск будет осуществляться не только с помощью языка, но и с помощью мыслей, а результаты поисковых запросов будут выводиться на экран тех же линз или очков.

2041 - Предельная пропускная способность интернета станет в 500 млн раз больше, чем сегодня.

2042 - Первая потенциальная реализация бессмертия – благодаря армии нанороботов, которая будет дополнять иммунную систему и «вычищать» болезни.

2043 - Человеческое тело сможет принимать любую форму, благодаря большому количеству нанороботов. Внутренние органы будут заменять кибернетическими устройствами гораздо лучшего качества.

2044 - Небиологический интеллект станет в миллиарды раз более разумным, чем биологический.

2045 - Наступление технологической сингулярности. Земля превратится в один гигантский компьютер.

2099 - Процесс технологической сингулярности распространяется на всю Вселенную.