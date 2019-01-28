Роскомнадзор разблокировал еще 19 000 IP-адресов хостинг-провайдеров

21:35

Регулятор продолжает устранять последствия годичной давности, которые произошли из-за попытки заблокировать Telegram.

Недавно были разблокированы три IP-подсети, которые содержали около 19 000 сетевых адресов, сообщает «Коммерсант». Блокировку сняли, потому что адреса давно перестали использоваться мессенджером Telegram для обхода ограничений.

Речь идет о подсетях т Aruba S.p.A, Vultr Holdings и SoftLayer.

Напомним, волна разблокировок началась в этом году с Amazon. У облачного провайдера разблокировали 2,7 млн IP-адресов, далее освободились сети Microsoft.

Все они попадали под ограничение из-за попыток РКН заблокировать Telegram. Их ведомство начало предпринимать с апреля 2018 года (по решению суда).

Конфликт между мессенджером состоялся из-за требований ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений, что не предусмотрено политикой и функционалом компании.