]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Роскомнадзор разблокировал еще 19 000 IP-адресов хостинг-провайдеров

21:35 28.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Регулятор продолжает устранять последствия годичной давности, которые произошли из-за попытки заблокировать Telegram.

Недавно были разблокированы три IP-подсети, которые содержали около 19 000 сетевых адресов, сообщает «Коммерсант». Блокировку сняли, потому что адреса давно перестали использоваться мессенджером Telegram для обхода ограничений.

Речь идет о подсетях т Aruba S.p.A, Vultr Holdings и SoftLayer.

Напомним, волна разблокировок началась в этом году с Amazon. У облачного провайдера разблокировали 2,7 млн IP-адресов, далее освободились сети Microsoft.

Все они попадали под ограничение из-за попыток РКН заблокировать Telegram. Их ведомство начало предпринимать с апреля 2018 года (по решению суда). 

Конфликт между мессенджером состоялся из-за требований ФСБ предоставить ключи для декодирования сообщений, что не предусмотрено политикой и функционалом компании.

Темы: Интернет и сети, Роскомнадзор
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.