Опубликовано видео пролета Ту-160 над водами Арктики

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Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями, а также морем Лаптевых.

Во время полета, общая продолжительность которого составила более 15 часов, экипажи дозаправились в воздухе. Все прошло в штатном режиме.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

«Авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», - рассказал командующий дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.