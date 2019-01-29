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Ученые выяснили, что указывает на потенциал детей в математике

11:17 29.01.2019
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Ученые ТГУ и университетов Великобритании, США и Канады пришли к выводу, что чем легче ребенок оперирует числами на мысленной числовой линии, тем выше его потенциал в математике.

Международное исследование проводилось на выборке из более чем 3000 близнецов в возрасте от 8 до 16 лет из США, Канады, Великобритании, а также на выборке из 1456 не близнецов – учащихся из России в возрасте от 8 до 18 лет.

Статья была опубликована в British Journal of Educational Psychology.

Тест «числовая линия», который выполняли дети, измеряет способность оценивать числовые величины на так называемой мысленной числовой линии. Эта способность развита с разной степенью точности у разных людей.

Как показало исследование, эти индивидуальные различия связаны с различиями в математических навыках таким образом, что успехи в математике частично связаны со способностью оперировать числами на мысленной числовой линии.

В тесте «числовая линия» участнику предлагается «размещать» числа на линии от 0 до (например) 1000, при этом измеряется, насколько близко к правильному расположению и как быстро дается ответ.

Также ученые сделали вывод, что если среда не дает ребенку возможностей для развития, то его генетическим склонностям к математике сложнее «пробиться».

- Например, у ребенка может быть большой потенциал к математике, но этот потенциал не проявляется, если он подавлен отсутствием необходимых ресурсов. В такой среде дети с высоким и низким потенциалом могут не различаться по результатам. Напротив, если среда более унифицирована, например, у всех есть доступ к качественным образовательным ресурсам, то различия в достижениях больше объясняются различиями в задатках, в том числе и генетических, - объясняет Юлия Ковас, руководитель исследования, научный руководитель САЕ «Институт человека цифровой эпохи», профессор факультета психологии Голдсмитс, Университет Лондона.

Однако, отмечают ученые, источники индивидуальных различий в тесте числовых рядов и его связь с математическими способностями до конца не изучены. Полученные результаты сейчас обсуждаются в контексте развития образовательной среды, а ученые продолжают работу, изучая деятельность мозга близнецов во время выполнения математических действий.

Темы: Исследования, Исследования российских и зарубежных ученых, Научные исследования и открытия в России
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 18:55
Гость: НХ

Не позорился бы! Как говорится, "Слышал звон...". О значении математики писал другой гений, Карл Маркс: "Наука только тогда достигает совершенства, когда начинает пользоваться математикой".
29.01.2019, 18:06
Гость: Ничего нового

Это известный факт, что абстрактное мышление лучше развито у тех, кто умеет визуализировать решаемые задачи. Упомянутый тест, прост и может быть применен в младшей школе. Статья по стилю является преводом "западного" источника. Они часто сообщают информацию в форме вот есть нечто (для понимающих), но это ничего не значит (для широкой публики).
29.01.2019, 17:13
Гость: Иван

Туфта какая-то. Результат такой, что кому-то что-то кажется. Но США и Англия явно для себя в тихую отбирают способных на их взгляд ребятишек и обязательно как всегда не мытьем так катаньем умыкнут их к себе за бугор пока "ворона-ТГУ" будет слушать их хвалу в свой адрес со спертым в зобу дыханьем. Грустно как-то и приходят из памяти великие слова великих: "хуже чем воевать с Англией и США - только дружить с ними".
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