Ученые выяснили, что указывает на потенциал детей в математике

11:17

Ученые ТГУ и университетов Великобритании, США и Канады пришли к выводу, что чем легче ребенок оперирует числами на мысленной числовой линии, тем выше его потенциал в математике.

Международное исследование проводилось на выборке из более чем 3000 близнецов в возрасте от 8 до 16 лет из США, Канады, Великобритании, а также на выборке из 1456 не близнецов – учащихся из России в возрасте от 8 до 18 лет.

Статья была опубликована в British Journal of Educational Psychology.

Тест «числовая линия», который выполняли дети, измеряет способность оценивать числовые величины на так называемой мысленной числовой линии. Эта способность развита с разной степенью точности у разных людей.

Как показало исследование, эти индивидуальные различия связаны с различиями в математических навыках таким образом, что успехи в математике частично связаны со способностью оперировать числами на мысленной числовой линии.

В тесте «числовая линия» участнику предлагается «размещать» числа на линии от 0 до (например) 1000, при этом измеряется, насколько близко к правильному расположению и как быстро дается ответ.

Также ученые сделали вывод, что если среда не дает ребенку возможностей для развития, то его генетическим склонностям к математике сложнее «пробиться».

- Например, у ребенка может быть большой потенциал к математике, но этот потенциал не проявляется, если он подавлен отсутствием необходимых ресурсов. В такой среде дети с высоким и низким потенциалом могут не различаться по результатам. Напротив, если среда более унифицирована, например, у всех есть доступ к качественным образовательным ресурсам, то различия в достижениях больше объясняются различиями в задатках, в том числе и генетических, - объясняет Юлия Ковас, руководитель исследования, научный руководитель САЕ «Институт человека цифровой эпохи», профессор факультета психологии Голдсмитс, Университет Лондона.

Однако, отмечают ученые, источники индивидуальных различий в тесте числовых рядов и его связь с математическими способностями до конца не изучены. Полученные результаты сейчас обсуждаются в контексте развития образовательной среды, а ученые продолжают работу, изучая деятельность мозга близнецов во время выполнения математических действий.