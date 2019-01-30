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Apple официально локализовала персональные данные россиян

17:17 30.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Компания Apple зарегистрировалась в качестве оператора персональных данных.

ООО «Эппл Рус» внесено в реестр 29 декабря 2018 года. Ответственным за процедуру обработки персональных данных значится сотрудник «Эппл Рус» Александр Котилевский.

В графе «сведения о местонахождении баз данных» значится «Россия». Таким образом Apple впервые официально признала локализацию персональных данных россиян.

В реестре указано, что Apple занимается обработкой персональных данных в России с 29 декабря 2011 года. Помимо данных потребителей, компания также обрабатывает информацию о сотрудниках и партнерах компании.

С 1 февраля Apple в России предстоит проверка, которая продлится до конца месяца.

Темы: Apple, Новости IT компаний
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 22:00
Гость: Влад 33

Такие компании может открыть каждый! Это не настоящая компания, а, извините " очередной пылесос" для России ((
Пока шум идёт и обсуждение о возможной продаже данных (и так далее), эти.... "подсуетились" и хотят стать первыми.. Прискорбно все это, так как необходимо таких горе - специалистов (пиявок) сбрасывать сразу! Необходимо собрать подписи несогласных и прикрыть эту лавочку раз и навсегда, а этих... привлечь за произвол, использование логотипов зарубежной компании, не имеющей к провайдер кой деятельности никакого отношения! Компания Apple будет вправе и засудить данных дельцов, так как (уверен!) такого рода прямых указаний и постановлений не выносила! Сам имею Apple X, на который получаю периодически новости от Apple, но таких новостей как в статье - не встречал!
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