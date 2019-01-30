Apple официально локализовала персональные данные россиян

17:17

Компания Apple зарегистрировалась в качестве оператора персональных данных.

ООО «Эппл Рус» внесено в реестр 29 декабря 2018 года. Ответственным за процедуру обработки персональных данных значится сотрудник «Эппл Рус» Александр Котилевский.

В графе «сведения о местонахождении баз данных» значится «Россия». Таким образом Apple впервые официально признала локализацию персональных данных россиян.

В реестре указано, что Apple занимается обработкой персональных данных в России с 29 декабря 2011 года. Помимо данных потребителей, компания также обрабатывает информацию о сотрудниках и партнерах компании.

С 1 февраля Apple в России предстоит проверка, которая продлится до конца месяца.