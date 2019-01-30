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Ученые создали гибкое устройство, преобразующее Wi-Fi в электричество

14:07 30.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
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С каждым годом мечты о беспроводной зарядке становятся все более желанными. Новое изобретение, созданное в MIT, может приблизить этот день: инженеры разработали гибкое устройство, собирающее энергию из сигналов Wi-Fi, которую затем можно преобразовать в электричество для питания гаджетов.

Новое устройство называется Rectenna. Оно способно преобразовывать электромагнитную энергию в постоянный ток.

Гаджет, разработанный сотрудниками Массачусетского технологического института и Технического университета Мадрида, использует радиочастотную антенну для захвата электромагнитных волн (например, излучаемых Wi-Fi) в виде сигналов переменного тока. Результаты работы представлены в журнале Nature.

Сигналы переменного тока отправляются на двухмерный полупроводник, который преобразует их в постоянный ток, производя около 40 микроватт. Это и не так много, но достаточно для питания светодиода или кремниевых чипов.

Поскольку Rectenna гибкая, ее можно развернуть и на больших площадях, например обоях, или использовать в небольших портативных гаджетах, таких как гибкие смартфоны -устройства, которые вот-вот появятся на рынке, сообщает Naked Science. Помимо этого, новая технология может быть применена даже в медицинских имплантатах и глотательных датчиках.

«Использовать стандартные батареи для питания медицинских приборов, которые глотает пациент, довольно опасно, ведь, если произойдет даже небольшая утечка лития, человек может умереть. Куда практичнее будет собирать энергию из окружающей среды, чтобы питать эти маленькие устройства внутри тела, передавая данные на внешние компьютеры», - рассказывает инженер Технического университета Мадрида Хесус Грахаль (Jesús Grajal).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний
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