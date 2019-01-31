Зачем вместо реальной «Арматы» нам демонстрируют модель другого танка

Кто-то из оборонщиков слил в Сеть эскизы «перспективного танка» «Бурлан», чьи разработки начались одновременно с «Арматой»

Казалось бы, сенсация? Но она почему-то не цепляет. Этот «слив» заставляет вспомнить, что миновал срок, когда наши войска должны были получить сотни «Армат». Им это обещал наш ВПК. Почему нам опять показывают эскизы? Где обещанные танки в железе?



Средний танк «Армата». Фото с сайта mil.ru

В Сети появились данные о новом нашем перспективном танке – «Бурлан», разработка которого велась примерно в одно время с Т-14 «Армата». Как рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов, над проектом «машины будущего» работали конструкторы из Петербурга.

За основу был взят «Объект 299», известный как «танк предельных параметров», работы над которым шли в 1980-х годах. Его компоновка и внешний облик во многом напоминают серию перспективных советских бронемашин.

В свое время наши инженеры намеревались сделать «Объект 299» универсальной платформой, на базе которой помимо основного танка планировалось создать тяжелую БМП, САУ, машину поддержки и различную вспомогательную технику.

Основное отличие «Бурлана» от «Арматы» – газотурбинный двигатель, скорее всего, модернизированный ГТД-1250 мощностью до 1400 лошадиных сил. Другой особенностью, как планировалось в советское время, должно было стать широкое использование элементов основного боевого танка Т-80, что призвано было существенно удешевить конструкцию.

Главным орудием новой машины, предполагает «Российская газета», выступала бы 125-миллиметровая пушка 2А82, которая применяется на Т-14. Однако все эти мечты ленинградских конструкторов так и остались в проектах, ни один «Бурлан» так и не увидел свет.

Напомним, что недавно в Сети было также опубликовано фото советского перспективного танка «Объект 490», прозванного в народе «дедушкой «Арматы». Тот танк был задуман в рамках масштабной программы по разработке основного боевого танка нового поколения, основным ее принципом стало разделение корпуса на изолированные друг от друга отсеки. Работы над танком были прекращены в 1984 году.

Тем временем, проект с «Арматой» сильно буксует. Девять лет назад, еще в бытность министра Анатолия Сердюкова, Минобороны пообещало: серийное производство «Армат» начнется в 2015-м, а до 2020 года армия получит 2300 этих перспективных машин.

В апреле 2016 года тогдашний замминистра обороны (министром стал уже Сергей Шойгу), нынешний вице-премьер Юрий Борисов сообщил о подписании контракта с Уралвагонзаводом (производителем танка) на поставку ста «Армат».

Гендиректор завода Олег Сиенко обещал: «Армата» пойдет в серийное производство в 2017 году. В том же году Сиенко ушел со своего поста, а срок поставок первой партии отодвинули до 2020-го. О двух тысячах машин, как можно заметить, речи уже не идет.

Таким образом, сетуют военные эксперты, судьба «Арматы» пока развивается по тому же сценарию, что и у истребителя пятого поколения Су-57, который создан в нескольких экземплярах и до сих пор, по сути, так и не получил двигатель.

Вместо тысяч обещанных «Армат» в войсках, как недавно отчиталось Минобороны, продолжается модернизация старых танков. С Су-57 ситуация та же. Они только засветились в небе над Сирией.

Как пояснил газете «Взгляд» эксперт ПИР-Центра, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, спешить с серийным производством «Арматы» вообще нет смысла, поскольку в армии и так есть огромное количество танков предыдущей серии – Т-72 и Т-80, чья «модернизация позволяет небольшими средствами добиться того же результата».

«Производить еще что-то новое – просто неэкономично. «Армата» так и не запущена в производство из чисто прагматичных соображений», – сказал Козюлин газете «Взгляд».

Также эксперт объясняет задержки с поставкой «Армат» и Су-57 ограниченным военным бюджетом России, который в разы уступает американскому и китайскому, а также введением против нас санкций и «прочими экономическими трудностями».

«Сегодня приоритет – в экономии. В конце концов, танк – это расходный материал... Дорогая техника хороша на парадах, а для реального боя, чем проще и дешевле, тем в итоге оказывается выгоднее. Собственно, на этом принципе и Великую Отечественную выиграли», – пояснил Козюлин.

В свою очередь шеф-редактор портала «Ежедневный журнал», военный эксперт Александр Гольц указал на принципиальную разницу между разработкой модели и переводом ее в серийный выпуск.

Он предположил, что российские конструкторы и военачальники пытаются убаюкивать высшее руководство страны обещаниями создавать не имеющие аналогов в мире модели.

«Проблема возникает в тот момент, когда надо серийно производить эту невиданную в мире систему вооружений», – сказал Гольц газете «Взгляд».

По его словам, принятая в нашем ОПК система полутора десятка промышленных корпораций «не обеспечивает возможность серийного производства», поскольку такая модель была эффективна только в советское время.

«С тех пор как в России наступила эпоха рыночной экономики, система кооперации военного производства разрушилась и восстановить ее не удалось. Это означает, к сожалению, что ни серийное производство «Арматы», ни серийное производство Су-57 невозможно», – убежден Гольц.

Он пояснил, что ответственность за производство ложится на предприятия конечной сборки и «они обречены производить комплектующие на своей базе, что превращает каждый экземпляр таких вооружений в золотой». По оценке Гольца, на данный момент выпущено около сотни «Армат» и 18 штук Су-57.

Появление в Сети эскизов новой техники он считает признаком подковерной борьбы разных структур.

«Одни произвели одну модель, другие – другую. Их задача доказать, что их модель самая важная, выбить финансирование, – сказал Александр Гольц. – Можно предположить, что какое-то КБ, понимая все сложности с «Арматой», вполне цинично предлагает руководству заменить «Армату» на какую-то другую модель, на условный «Бурлан».

Тем временем отечественный ВПК продолжает заверять армию в своей способности поставлять все новые, самые современные модели.

Так, в среду Сергей Шойгу прибыл в Казань и приехал на местный авиазавод имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»), где ознакомился с ходом выполнения гособоронзаказа по производству и модернизации самолетов дальней авиации.

В ходе визита Шойгу распорядился, чтобы первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160 поступил в войска в 2021 году. «Работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком», – отметил министр.

Это уже шестой визит министра в Казань, и всякий раз на повестке его совещаний с руководством местных оборонных заводов стояло обновление парка дальней авиации. Но в экспертной среде утверждают, что восстановить утраченную два десятилетия назад технологию создания ракетоносцев невероятно сложно.

В частности, как отмечают отраслевые источники издания «БИЗНЕС Online», «хребет» Ту-160 – титановую балку центроплана – на заводе варить пока не научились.

Автор: Людмила Суркова, Михаил Мошкин