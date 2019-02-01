ФАС намерен регулировать деятельность Amazon и AliExpress

12:16

Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство пятый антимонопольный пакет, призванный защитить российский сегмент цифрового рынка.

Регулирование преимущественно коснется цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям, но затронет и российские агрегаторы.

«Работа завершена, ФАС внесла документы в правительство. Мы обсудили законопроект на рабочей группе АНО «Цифровая экономика». Несмотря на определённые разногласия по тексту с ФОИВ [федеральными органами исполнительной власти] и предпринимательским сообществом, мы попробуем отстоять свою позицию в правительстве», – рассказал в интервью «Коммерсанту» замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

По словам Пузыревского, регулирование преимущественно коснется цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям.

«Я имею в виду крупные площадки, которые принадлежат Amazon, это могут быть в определенном смысле организации, которые связаны с продажей, интернет-торговлей, например Alibaba Group. Но в определенных сегментах, может быть, это будут и некоторые агрегаторы, в том числе и российского сегмента. Если мы говорим о платформах, то примером этого могут быть агрегаторы заказа такси», - уточнил собеседник издания.

Пузыревский отметил, что доминирующим, согласно проекту, может быть признан владелец цифровой платформы, занимающей не менее 35% рынка взаимозаменяемых услуг, которые оказываются с ее использованием. При этом доминирующее положение не может быть признано, если выручка платформы составляет менее 400 млн руб. в год. «По нашему мнению, это даст толчок развитию стартапов», – пояснил Пузыревский.