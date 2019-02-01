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ФАС намерен регулировать деятельность Amazon и AliExpress

12:16 1.02.2019
Федеральная антимонопольная служба
© KM.RU, Алексей Белкин
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Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство пятый антимонопольный пакет, призванный защитить российский сегмент цифрового рынка.

Регулирование преимущественно коснется цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям, но затронет и российские агрегаторы.

«Работа завершена, ФАС внесла документы в правительство. Мы обсудили законопроект на рабочей группе АНО «Цифровая экономика». Несмотря на определённые разногласия по тексту с ФОИВ [федеральными органами исполнительной власти] и предпринимательским сообществом, мы попробуем отстоять свою позицию в правительстве», – рассказал в интервью «Коммерсанту» замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

По словам Пузыревского, регулирование преимущественно коснется цифровых платформ, принадлежащих иностранным компаниям.

«Я имею в виду крупные площадки, которые принадлежат Amazon, это могут быть в определенном смысле организации, которые связаны с продажей, интернет-торговлей, например Alibaba Group. Но в определенных сегментах, может быть, это будут и некоторые агрегаторы, в том числе и российского сегмента. Если мы говорим о платформах, то примером этого могут быть агрегаторы заказа такси», - уточнил собеседник издания.

Пузыревский отметил, что доминирующим, согласно проекту, может быть признан владелец цифровой платформы, занимающей не менее 35% рынка взаимозаменяемых услуг, которые оказываются с ее использованием. При этом доминирующее положение не может быть признано, если выручка платформы составляет менее 400 млн руб. в год. «По нашему мнению, это даст толчок развитию стартапов», – пояснил Пузыревский.

Темы: Интернет в России, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 18:38
Гость: Ray Bloom

В России почты нет, только одна видимость.
01.02.2019, 18:05
Гость: Мастер

100% нужно регулировать и обложить налогами покупки в зарубежных интернет-магазинах.
01.02.2019, 15:50
Гость: Иван простак

Про Часы не понял. Сравнивал цены по смарт- часам китайцам. Там сто баксов - здесь 150-200. А вот мелочь, типа usb хабов задирают как вы сказали.
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