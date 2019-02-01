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Google признался в тайных платежах пользователям

18:33 1.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Корпорация Google платила деньги пользователям в обмен на практически полный доступ к содержимому смартфона и возможность слежки.

Об этом компания самостоятельно призналась изданию TechCrunch после скандала с Facebook, использовавшим аналогичное приложение.

Программа Google носит название Screenwise Meter, она была запущена в 2012 году. Совершеннолетним пользователям (а первоначально — пользователям с 13 лет) за вознаграждение предлагалось предоставить доступ к своим перемещениям, фото и видео, сообщениям и интернет-трафику.

Это прямо нарушало правила Apple о распространении приложений через их платформу.

Не дожидаясь блокировки приложения, интернет-гигант прекратил его работу для iOS и извинился за нарушение правил Apple. В Google заверили, что Screenwise Meter не имело доступа к зашифрованной информации на устройствах, а при установке приложения юзеров развернуто информировали о том, что данные на их телефоне будут использоваться, сообщает «Лента.ру».

Сумма вознаграждения, которую Google платила за использование Screenwise Meter, не называется. Ранее TechCrunch узнал, что Facebook платит 20 долларов в месяц тем, кто установил VPN под названием Facebook Research.

За эти деньги соцсеть получала почти неограниченный доступ к личным данным клиентов. После обнаружившихся фактов Apple отозвала у Facebook сертификат Enterprise Developer Program для распространения приложения для iOS.

Темы: Новости IT компаний, Google
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 00:04
Гость: Сергей_К

Подумал было, что почтовый ящик на Gmail - неплохо.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ!
.
НО... "Недолго музыка играла"
.
Стали оне ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ САЙТ.
Как ни зайдешь, сообщает, что пароль ИЗМЕНЕН.
10 минут назад. КЕМ? Надо восстанавливать.
ЧЕРЕЗ ДРУГОЙ ВАШ ЕМАЙЛ.
.
Раз на 10-й, надоело и стал РЫТЬСЯ В ТОМ,
А ЧТО ГУГЛЬ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ.
Индикатор активности диска мигал как фонарь на сКорой.
.
ГУГЛЬ СОСАЛ СОДЕРЖИМОЕ МОЕГО ДИСКА.
Установленные программы - ваши способности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПА - возможности.
.
Но лог-файлы, хистори - ГЛАВНОЕ ДЛЯ НИХ,
ГДЕ ВЫ БЫЛИ, ЧТО ТАМ ДЕЛАЛИ - ЭТО ОСНОВНОЕ.
Кому писали, ЧТО искали, покупали где...
ГОТОВОЕ ДОСЬЕ.
.
И это не за деньги, как в статье, а АБСОЛЮТНО
БЕЗ ВАШЕГО СПРОСА.
.
Пока их новый дизайн не устаканился и не успели
СКРЫТЬ ТАКОЕ, можно было прошерстить.
.
А вывод - прост как гвоздь.
Это МИРОВОЙ СУПЕРШПИОН.
каких еще история не знала.
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