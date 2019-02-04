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Кабмин одобрил законопроект об автономном Рунете

16:30 4.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента сети «Интернет» внесли на рассмотрение в Госудуму в декабре прошлого года. Его авторами стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

Как следует из пояснительной записки к документу, вносимые поправки предусматривают «защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети «Интернет» в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов» и призваны обеспечить функционирование Рунета в случае отключения от глобальной сети.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний ко второму чтению», - отмечается в документе, опубликованном в электронной базе законопроектов.

В кабмине подчеркивают, что на этом этапе законопроект не определяет источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием, а также не уточняет «о каких угрозах целостности, безопасности и устойчивости интернета идет речь», сообщает «Право.ру».

Также в правительстве указали на необходимость дополнить проект «положением о том, что требования к техническим средствам противодействия угрозам устанавливаются исходя из необходимости неухудшения технологических возможностей оператора связи по скорости передачи информации при оказании услуг связи».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 17:56
Гость: михаил

на основании личного идентификатора вшитого под кожу
04.02.2019, 17:47
Гость: SL

Фашизм и криминальный путизм не пройдет!!!
04.02.2019, 17:24
Гость: Stepan

какие отвратительные рожи
Все комментарии (6)
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