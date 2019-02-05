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Google: российские власти подают 75% от всех запросов на удаление контента

21:03 5.02.2019
Дом Правительства РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российские власти в первой половине 2018 года 19 192 раза попросили Google об удалении контента. Это 75% от общего числа запросов, которые поступили в компанию со всего мира за отчетный период, следует из Transparency Report.

Чаще всего российские власти просят удалить контент с видеохостинга YouTube.

Как следует из отчета, власти всех стран в мире за первые шесть месяцев 2018 года суммарно обратились за удалением контента 25 534 раз. Подавляющий процент запросов, пришло из России.

Примечательно, что число запросов российских властей значительно увеличилось по сравнению со вторым полугодием 2017 года - тогда их было 9690 против 19 192 в первой половине 2018 года. То есть, прирост составил 98%. Правда, прирост по сравнению с первым полугодием 2017 года составил лишь 36% - тогда их было подано 14 133.

94 раза за полгода российские власти обращались в Google с требованием удалить контент, содержащий «критику представителей власти», сообщает «Право.ру».

Похожим образом изменилась и общемировая статистика, которая показала прирост на 53%, или на 8 917 запросов, по сравнению со второй половиной 2017 года.

57% запросов российских властей к Google касались удаления противоправного контента, речь в котором идет о «товарах и услугах, подпадающих под действие специальных законов». Вторая по популярности причина обращения с долей в 18% - нарушение авторских прав.

11% запросов касаются вопросов «национальной безопасности», 6% - «употребления наркотиков», а в 2% случаев органы власти не указывают причину обращения.

Google отмечает, что может отказать в удалении контента по различным причинам - в первой половине 2018 года такое произошло с 21% запросов.

Темы: Google, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 00:34
Гость: В.В.

Китай вообще гугол отключил и правильно сделал. Как следствие, его никто ни в чём не обвиняет. Не обращайте внимания на всякие вшивые гуглы.
05.02.2019, 23:13
Гость: Так арашуковы

агенты цру? как сразу не догадался.
05.02.2019, 23:01
Гость: А.С. Пушкин

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
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