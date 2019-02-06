На космодроме Плесецк проведен пуск баллистической ракеты РС-24 «Ярс»

15:19

6 февраля 2019 года в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк был проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи были выполнены в полном объеме.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Напомним, российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» является развитием комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Первый пуск PC-24 «Ярс» состоялся в 2007 году.