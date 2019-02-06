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На космодроме Плесецк проведен пуск баллистической ракеты РС-24 «Ярс»

15:19 6.02.2019
Пуск баллистической ракеты
Фото с сайта mil.ru
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6 февраля 2019 года в 11 часов 31 минуту по московскому времени на государственном испытательном космодроме Плесецк был проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи были выполнены в полном объеме.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик перспективного ракетного комплекса.

Напомним, российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» является развитием комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Первый пуск PC-24 «Ярс» состоялся в 2007 году.

Темы: Армия и обороноспособность России, Военные технологии
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Комментарии читателей
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06.02.2019, 21:02
Гость: Пенсионер

Лучше бы пенсии прибавили.
06.02.2019, 19:25
Гость: Иван простак

Кстати в этом году будет вдвое больше пусков коммерческих. Свыше 40, как сказал Рогозин. Прогресс снова летать начнёт.
06.02.2019, 19:23
Гость: Иван простак

Зачем разрушать из грёзы. Они до сих пор в крымский мост верят частично, и он у них через день падает, проседает, трескается и шатается.
Все комментарии (8)
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