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Глава Минздрава назвала основную причину смерти трудоспособных мужчин

11:53 7.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связано с алкоголем, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"70% - это алкогольассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась - изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная - циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь..." - рассказала Скворцова радиостанции "Вести.ФМ".

Она отметила, что эта цифра - 750 на 100 тысяч - в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тысяч).

"Кровоизлияния в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциированы без наличия аневризм просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя", - сказала министр.

Она добавила, что "вносит ряд и курение, целый ряд неинфекционных заболеваний напрямую связан с курением".

Как пишет "Интерфакс", в развитых европейских странах смертность женщин трудоспособного возраста составляет примерно 180 на 100 тысяч, и у России есть задача добиться схожего показателя, сказала Скворцова.

Для мужчин стоит задача добиться снижения хотя бы на треть - до 560-580, и "это будет гигантский шаг", по словам министра, хотя должно быть "примерно как у женщин - 250-300, но никак не 750".

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Последствия употребления алкоголя, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 21:26
Гость: Бывшие спортсмены

никогда не оказывались принять на грудь
07.02.2019, 21:16
Гость: Правозащитник

Ей скоро отчет Курту из МВФ писать по поводу роста смертности в РФ. Повальное русское пьянство - стандарная отмазка, которая гарантированно сработает. Курт за бутылкой джина или в ванне из шампанского радостно похихикает, понимая что Россия более трезвенная чем многие страны.
07.02.2019, 20:59
Гость: Влад 33

Вы правы Зоя! Больницы оснащены - Скверно, не имея элементарного! Антисанитария (технички "размазывают" грязь в палатах, экономя на порошках и.., врачи, есть старательные, но не имеющие лекарств и средств устраивают отдельные палаты (50-100рублей за день, а иногда и до 500!), часто диагностируют "на авось", и, лечат (антибиотиками!) - всех "под гребенку".., тоже от безвыходности((, так легче.. ((. ПИТАНИЕ - это Массовая проблема российских больниц (отдельно я бы выделил!) ДРЯНЬЮ кормят больных! Воруют? - Не знаю, за руку - не ловил.. И тянутся больные в больницах - в буфет, за чем нибудь..
Ремонт больниц - отдельная тема, так как палаты не крашены, не заштукатурины, НЕ Оборудованы, часто с одним санузлом на целый этаж! Врачи не имеют резиновых перчаток, марлевых повязок, используют приборы (для измерения давления) купленные за свой счёт.. Бахилы (ВЕЗДЕ БЕСПЛАТНО ВЫДАЮТСЯ!) - ЧАСТО ПОКУПАЮТ В АВТОМАТАХ, ушлыми ребятами установленные.. Скорые помощи (машины) не оснащены почти совсем(( Я все это пишу, так как мой родственник имел "счастье" приболеть.., а я его навещал..
Вот о чем нужно заботится Министру Здравоохранения России, а не уводить наше внимание.. Разве кто-то мне возразит? Я думаю, что нет, не возразит никто, так как все это я видел своими глазами, здесь, в России.. Кошмар!
Теперь вопрос к КМ - Почему никто не решает данные вопросы и не обращается с ними в соответствующие министерства и ведомства? Вашим же читателям иногда помощь нужна.. Или я не прав?
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