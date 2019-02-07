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На реализацию закона об автономном Рунете выделят 20 миллиардов рублей

21:41 7.02.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Российское правительство выделит на реализацию законопроекта об устойчивости Рунета 20 миллиардов рублей, 

"Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер", - сообщил РИА Новости автор документа, сенатор Андрей Клишас, пояснив, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

По словам сенатора, как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены "реальные" угрозы и выбрано оборудование, которое позволит им противодействовать, можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.

"В паспорте проекта "Информационная безопасность", который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 миллиардов рублей)", - сказал он.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, который был внесен на рассмотрение в Госудуму в декабре прошлого года, поправки предусматривают "защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов" и призваны обеспечить функционирование Рунета в случае отключения от глобальной сети.

Темы: Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 22:01
Гость: даконешно

не хило пилят, на какой-то мониторинг 20 лярдов, там вообще одного ляма больше, чем достаточно, и не подавятся, и опять Клишас засветился, все время пытается везде отгрызть чего-нибудь...
07.02.2019, 21:51
Гость: Кто то

еще купит квартиры за миллиарды.
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