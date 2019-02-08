Счетная палата выступила против законопроекта об автономном Рунета

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По мнению Счетной палаты, реализация законопроекта об управлении российским сегментом интернета приведет к дополнительным расходам из федерального бюджета и к росту цен, что может стать дополнительной финансовой нагрузкой для регионов.

«Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», – отмечается в отзыве Счетной палаты.

Несмотря на это, ранее в финансово-экономическом обосновании к законопроекту уточнялось, что его принятие и реализация не потребуют расходов из федерального бюджета.

7 февраля один из авторов инициативы, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой на заседании думского комитета по информполитике заявил, что расходы на реализацию законопроекта уже заложены в бюджет. Так, в 2019 году планируется выделить почти 600 млн руб., а за три года предполагается потратить более 1,8 млрд.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 году. Его авторы – сенаторы Клишас, Людмила Бокова и Луговой. Документ, в частности, предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит интернет-ресурсам страны работать в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети, пишет «Право.ру».

Для этого создается национальная система получения информации о доменных именах. Она нужна для того, чтобы при необходимости россияне не почувствовали отключения от корневых серверов .

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Правительство, дав в целом положительную оценку, рекомендовало внести в законопроект изменения.

Чиновники также отметили, что реализовать новеллу без дополнительных расходов невозможно, при этом в финансово-экономическом обосновании законопроекта источники и порядок финансирования новых обязательств не указаны.