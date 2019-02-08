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Счетная палата выступила против законопроекта об автономном Рунета

09:11 8.02.2019
Счетная палата РФ
© KM.RU, Алексей Белкин
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По мнению Счетной палаты, реализация законопроекта об управлении российским сегментом интернета приведет к дополнительным расходам из федерального бюджета и к росту цен, что может стать дополнительной финансовой нагрузкой для регионов.

«Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», – отмечается в отзыве Счетной палаты.

Несмотря на это, ранее в финансово-экономическом обосновании к законопроекту уточнялось, что его принятие и реализация не потребуют расходов из федерального бюджета. 

7 февраля один из авторов инициативы, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой на заседании думского комитета по информполитике заявил, что расходы на реализацию законопроекта уже заложены в бюджет. Так, в 2019 году планируется выделить почти 600 млн руб., а за три года предполагается потратить более 1,8 млрд.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2018 году. Его авторы – сенаторы Клишас, Людмила Бокова и Луговой. Документ, в частности, предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит интернет-ресурсам страны работать в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам сети, пишет «Право.ру».

Для этого создается национальная система получения информации о доменных именах. Она нужна для того, чтобы при необходимости россияне не почувствовали отключения от корневых серверов .

Проект поддержали Минкомсвязи и Роскомнадзор. Правительство, дав в целом положительную оценку, рекомендовало внести в законопроект изменения.

Чиновники также отметили, что реализовать новеллу без дополнительных расходов невозможно, при этом в финансово-экономическом обосновании законопроекта источники и порядок финансирования новых обязательств не указаны. 

Темы: Интернет в России, Интернет и сети, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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08.02.2019, 15:43
Гость: У них

это так. Без конкретных цифр все говорится, чтобы на слове не поймали.
08.02.2019, 12:27
Гость: личный опыт

либерастов-кудринцев корежит конкретно от давно назревшей идеи отсоединиться от мировой помойки. Особенно доставляет обоснование - бюджетные расходы...так и расходы на армию из бюджета,на здравоохранение из бюджета...
08.02.2019, 11:48
Гость: Серёга

Любопытно...
Я-то думал из одних регионов в другие через забугорные каналы ходят, а упомянуты всего-лишь корневые сервера...
Насколько я знаю, перенаправление запросов DNS с зарубежных корневых серверов на наши - это в основном логическая задача для админов, а вовсе не "железная" для закупщиков.
Дополнительные железки конечно потребуются из-за возросшего траффика на наши серваки. Но, чтобы настолько дорого...
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