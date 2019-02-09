115 лет назад началась русско-японская война

9 февраля 1904 года японские миноносцы атаковали русскую эскадру на рейде Порт-Артура. Так началась одна из самых позорнейших войн за всю историю России

Начать стоит с того, что Россия и Япония были соперниками из несопоставимых весовых категорий. Если быть точнее, то Россия напоминала боксера-супертяжеловеса, в то время как Япония с трудом дотягивала до среднего веса. Россия несоизмеримо превосходила Японию финансово, промышленно, численностью армии и флота, запасами вооружений.

Кроме того, Япония никогда не сражалась против ведущих мировых держав, к коим, вне всякого сомнения, относилась Российская империя в начале ХХ века. Да что там говорить – японская армия буквально четверть века назад вовсю использовала холодное оружие, луки и стрелы, только начиная знакомиться с военными достижениями Европы и США. А японский броненосный флот вообще насчитывал с десяток лет.

Однако маленькая, нищая, испытывающая дефицит буквально во всем Япония разгромила Россию в пух и прах, не просто унизив великую страну, а выставив её на общемировое посмешище. Японский флот практически полностью уничтожил русский, а японская армия раз за разом била даже превосходящую численно русскую армию.

Русско-японская война стала неслыханным военно-политическим унижением и позором России, какового до сих пор в её истории не случалось. Только под занавес ХХ века Россия пережила аналогичный позор, когда, ведомая в пропасть измученным нарзаном царьком Борисом, умудрилась проиграть войну своей крошечной, малолюдной и плохо вооруженной чеченской провинции.

Это лишний раз говорит о том, что любая прогнившая система неизбежно сведет на нет усилия любой армии. Сколь сильна и многочисленна она ни была бы. А в 1904 году, к сожалению, в России была не просто прогнившая система, а неизлечимо больная, страшно деградировавшая и обреченная.

Несмотря на то, что внешне все выглядело достаточно пристойно и местами даже неплохо, властная верхушка успешно и долго разваливала страну, занимаясь набиванием карманов, лоббируя чуждые России интересы и, по факту, будучи эталонной пятой колонной.

Именно российская верхушка, при попустительстве слабохарактерного и абсолютно не способного управлять страной царя, фактически спровоцировала Японию на развязывание войны. Предвоенные ляпы российской дипломатии были чудовищными, административная политика на Дальнем Востоке – феерически бездарная, строительство армии и флота – из рук вон плохое.

Япония, располагая куда меньшими ресурсами, смогла в запланированные сроки создать современный и боеспособный флот, перевооружить армию, а Россия металась из стороны в сторону, выкидывая сотни миллионов рублей не пойми на что, и в результате к войне оказалась банально не готова. Хотя о её неизбежности говорили и предупреждали многие. В столкновение с Японией верили и на самом верху и даже принимались какие-то меры, но…

Достаточно посмотреть, как строился флот: броненосец «Цесаревич» (проект которого не успел пройти всестороннего изучения) «волевым решением» великого князя Алексея Александровича, главного начальника флота и Морского ведомства, был не только построен во Франции, но проект этого корабля лег в основу пяти русских броненосцев типа «Бородино». Четыре из которых отправились потом в Цусиму и не вернулись оттуда.

Чем глянулся великому князю этот достаточно посредственный «мистраль» конца XIX века – остается только догадываться. Хотя догадаться можно, особенно когда речь заходит о зарубежных заказах. Неудивительно, что очень нравились нашим морским чиновникам и всякие американские штучки, что в изобилии предлагали пронырливые янки. Благодаря чему в США были построены броненосец «Ретвизан» и знаменитый крейсер «Варяг».

Оба корабля, мягко говоря, вызывали вопросы, причем весьма серьезные. Особенно «Варяг», котлы которого оказались почему-то… дефектными и в свой легендарный бой новейший крейсер не уходил, а уползал, не в состоянии развить заявленную скорость. Понятно, что далеко уползти ему не удалось. Кроме того, «Варяг» ещё ни разу и не попал по японцам. Если верить последним.

Русские моряки сражались храбро, однако навредить врагу они не могли. Впоследствии, на протяжении всей войны, это будет нормой – массовый героизм моряков и незначительные потери у японцев.

Крейсер «Боярин» заказали в Дании, даже не скрывая, чем обусловлен был такой выбор – желанием потрафить родной стране матери Николая II – вдовствующей императрице Марии Федоровне. К чести датчан стоит сказать, что корабль они сделали хороший, вот только командовать им назначили идиота – капитана Ф. Сарычева.

Под руководством этого «гения морской войны» крейсер подорвался на русской мине, Сарычев отдал приказ команде спасаться и спасать матчасть (матросы бросили корабль, но спасли винтовки), после чего «Боярин» сутки плавал бесхозным и сел на мель. Где его с удивлением и обнаружили русские миноносцы, а в это время в Порт-Артуре Сарычев писал докладную о гибели корабля. Крейсер совершенно точно спасли бы, но разыгравшийся шторм утащил его в море, где он опять наскочил на русскую мину, после чего затонул.

Мины, кстати, ставил другой идиот – командир минного заградителя «Енисей», капитан В. Степанов. Этот величайший флотоводец должен был заниматься преподаванием в Петербурге, но ему требовалось добрать ценз, или своего рода «стаж плавания», вот он и получил в командование минзаг «Енисей». Понятно, что у этого кабинетного флотоводца практики было – кот наплакал, вот почему он умудрился так поставить мины, что сам на них и подорвался, утопив «Енисей», а с ним заодно и 89 человек команды.

Впрочем, глупо требовать от гнилой самодержавной системы появления новых Ушаковых и Нахимовых. Как известно, от осинки не родятся апельсинки. Система способствовала лишь тому, что командный состав флота, да и армии тоже, состоял из каких-то феерических недоумков, над которыми хохотал весь мир.

Чего стоит хотя бы поведение адмирала В. Витгефта во время боя в Желтом море 10 августа 1904 года. Адмиралу был дан царем конкретный приказ – уносить ноги из Порт-Артура и спасать эскадру. Дать японцам бой и вне зависимости от его результатов привести во Владивосток хоть сколько кораблей.

Накануне боя Витгефт обсудил с командирами кораблей варианты боя, и вот к чему пришли господа капитаны да адмиралы: 1) прорываться во Владивосток, 2) если не получится, то укрываться в нейтральных портах, 3) или возвращаться в Порт-Артур, если обстоятельства будут совсем уж непреодолимыми. Хотя в приказе царя им ставилась вполне конкретная цель, но господа флотоводцы решили импровизировать.

Сам Витгефт геройски решил командовать боем с открытого мостика, словно многомесячный опыт войны его ничему не научил. Дело кончилось взрывом японского снаряда, после чего от адмирала остались лишь фрагменты мундира, эскадра сбилась в кучу, и дальше корабли побежали кто куда. Часть сбежала в нейтральные порты, часть вернулась в Порт-Артур, где и была впоследствии уничтожена.

А уж какой неувядаемой славой покрыл себя на суше мастер отступления, командующий русской армией А. Куропаткин. Даже собственные генералы приходили в изумление от военных талантов этого царского любимчика. Которому он потом, уже в Первую мировую войну, доверил командовать целым фронтом.

Когда японцев было много, Куропаткин отступал. Когда русская армия сравнялась с ними, он тоже отступал. Он отступал бы вплоть до резиденции Николая II в Гатчине, да вот незадача – война кончилась. Не удалось Куропаткину повторить стратегический план Кутузова, заманить супостата в глубь страны и обрушить на глупую самурайскую голову дубину народного гнева.

Так получилось, что сами самураи, хохоча во все горло, выставляли на обозрение в Токио кровать Куропаткина. Захваченную ими в качестве трофея после очередного блестящего отступательного маневра царского любимца под Мукденом.

Ну, и апофеозом всего этого идиотизма стал Цусимский разгром, где японские артиллеристы, как в тире, расстреляли эскадру ещё одного идиота и царского любимца – адмирала З. Рожественского.

Пять тысяч русских моряков и офицеров погибли ни за что, за гнилой режим, который держался у власти только благодаря фантастическому терпению русского народа. Гнилое царское самодержавие угробило сотни тысяч солдат, растратило впустую сотни миллионов рублей, при нищенской жизни значительной части населения России, но зато на военных поставках, откатах и распилах сказочно нажились десятки дельцов, многие из которых вращались в околовластных кругах.

Страна не могла прийти в себя от шокирующего разгрома, а где-то вовсю лилось шампанское и закладывались фундаменты новых роскошных особняков. Разнокалиберное ворьё гуляло, прожигало жизнь и со свойственным ему самодовольным оптимизмом смотрело в будущее. Но на горизонте уже мелькали багровые отсветы пожаров грядущей революции 1917 года.

Самое интересное, что уже тогда, в 1905 году, происходило то, что знакомо нам по нашему времени. Вот что писал вождь мирового пролетариата по поводу Цусимы: «Сначала царское правительство пыталось скрыть горькую истину от своих верноподданных, но скоро убедилось в безнадежности такой попытки. Скрыть полный разгром всего русского флота было бы все равно невозможно».

К сожалению, в тогдашних царских СМИ не работали пропагандисты с британским гражданством, да и телевидения, увы, не было в 1905 году. А то изумленные подданные царя-батюшки точно услышали бы о беспрецедентном росте японских потерь в Цусиме. А приглашенный на ток-шоу адмирал Рожественский красочно расписал бы, как он одурачил в первой фазе боя японского адмирала Того. А закончилось бы и вовсе какой-нибудь чрезвычайно ободряющей фразой, типа «Флота нет, но вы держитесь и хорошего настроения!»

Отметил Ленин и совершенно немыслимую, преступно-бездарную организацию армии и флота. Коснулся и похода Второй Тихоокеанской эскадры в ад Цусимы: «С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию… Великая армада – такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя, – двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы. По самым скромным расчетам, эта армада стоила до 300 миллионов рублей, да посылка её обошлась в 100 миллионов – итого 400 миллионов рублей выброшено на эту последнюю военную ставку царского самодержавия».

Для сравнения, средняя зарплата рабочих в 1905 году составляла порядка 28-35 рублей, офицерские сапоги стоили 20 рублей, а корова – 50 рублей.

Был и ещё один момент, о котором почему-то не вспоминают военные историки. Из всех стран к началу Первой мировой войны только у России и Японии имелся опыт ведения крупномасштабной современной войны. С массовым использованием пулеметов, минометов, полевой и тяжелой артиллерии. Япония на фронтах Первой мировой не сражалась, и ей этот опыт не пригодился. А вот Россия сражалась, но… царские генералы не использовали практически ничего из того, что было оплачено кровью русских солдат под Порт-Артуром и в Манчжурии.

Удивительно, но факт – опыт русско-японской войны больше обогатил, например, немцев, а не русских. Более того, как уже было сказано выше, Николай II назначил полностью дискредитировавшего себя в Манчжурии Куропаткина командовать фронтов в Первую мировую войну.

Стоит ли после всего этого удивляться тому, что империя рухнула? Скорее, стоит удивляться тому, что она не рухнула в 1905 году, когда предельно ясно стала видна вся ущербность, деградация и бесперспективность самодержавия.

Ну, а поражение в русско-японской войне, как сказал сорок лет спустя Сталин, «легло на страну черным пятном». И об этом горьком уроке истории забывать нельзя.