Ученые хотят построить космическую станцию внутри астероида

13:22

Хотя это и звучит как сюжет научно-фантастического фильма, сотрудники Венского университета рассматривают такую идею

Она даст нам возможность использовать богатые минералы и отложения внутри этих небесных пород, а естественный корпус астероида защитит от космической радиации.



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С развитием космических технологий у специалистов появляется все больше необычных идей, одной из которых считаются планы построить шахты на астероидах. Задача эта трудновыполнимая, ведь сверлить в условиях микрогравитации крайне тяжело - сверлильный станок (или человек с дрелью) будет просто вращаться вокруг сверла.

Использовать отбойный молоток также не представляется возможным: воздействие силы на астероид попросту оттолкнет вас от него. Поэтому сотрудники Венского университета решили перейти к крайним мерам: превратить астероид в космическую станцию и изучать его изнутри.

Согласно исследованию австрийских ученых, результаты которого доступны на сайте arXiv.org, лучше всего для создания космической станции подходят астероиды из твердой породы, которые совершали бы несколько оборотов вокруг своей оси за минуту.

Это обеспечит достаточную центробежную силу, что позволит космонавтам просверлить астероид и установить там горное оборудование, с помощью которого можно будет изнутри добывать драгоценные минеральные богатства.

По словам одного из авторов работы Томаса Майндла (Thomas Maindl), если астрономам удастся найти достаточно стабильный астероид, для постройки космической станции не понадобятся алюминиевые стены и прочие материалы - можно будет использовать само космическое тело.

Кроме того, наличие большого каменистого корпуса вокруг станции обеспечит естественную защиту от космического излучения и радиации, которые могут оказаться смертельными для человека.

Перед учеными встает множество проблем, требующих решений: рытье туннеля для постройки станции внутри астероида может ослабить его до такой степени, что вращающаяся космическая скала разорвется на части. Кроме того, астероид вообще может перестать вращаться из-за действий космонавтов, поставив под угрозу успех всей задумки.

Как предполагает Майндл, подобные миссии будут предприняты не ранее чем через 20 лет - именно столько времени понадобится для изучения астероидов и возможностей их использования.

В данных, высчитанных Мэйндлом и его коллегами, предполагается, что астероид должен быть сделан из твердого камня, а его гравитация должна быть на 38 процентов сильнее, чем на Земле, чтобы удержать космическую станцию на месте и не позволить ей «уплыть» в космос.

Кроме того, ученые полагают, что для успешного результата астероид должен вращаться от одного до трех раз в минуту, чтобы создать достаточную центробежную силу.

Хотя размеры астероида, использованного в моделях ученых, примерно совпадают с некоторыми космическими породами, которые астрономы уже наблюдали - в том числе с 3757 Анаголай, 99942 Апофис и 3361 Орфей, - большая часть состава этих астероидов пока не известна.

Подобная затея имеет большие перспективы: есть вероятность, что эти межзвездные камни и другие околоземные объекты могут дать нам ресурсы, необходимые для более дальних путешествий в космос, и больше не нужно будет полагаться исключительно на Землю в качестве источника сырья и топлива.