Тридцать лет назад закончилась афганская война

15 февраля 1989 года последние советские солдаты покинули территорию Афганистана, поставив точку в десятилетней войне. ВИДЕО

Деятельности М.С. Горбачева на посту Генерального секретаря КПСС и Президента СССР до сих пор дается противоречивая оценка. Но его заслуга в окончании афганской войны бесспорна. Именно он прекратил эту бессмысленную, совершенно не нужную стране войну, ежегодно уносившую тысячи жизней и калечившую судьбы молодых ребят, отправленных в далекий Афганистан умирать не пойми за что.

Последняя колонна советских войск пересекает афгано-советскую границу, 15 февраля 1989 года. Фото с сайта pomnisvoih.ru

По официальным данным, в Афганистане погиб 15 031 советский военнослужащий, а 53 735 получили ранения, после которых 10 751 человек навсегда остались инвалидами. К этому можно прибавить и материальные потери, оцениваемые в 5 миллиардов долларов ежегодно. Однако ряд экспертов называет совсем другие цифры, считая, что ежегодно СССР тратил на афганскую войну около 7-8 миллиардов.

Совершенно однозначно, эти немалые средства пригодились бы самому Советскому Союзу и его народному хозяйству, тем более, что афганская война изначально стала принимать форму бессмысленного конфликта и выбрасывания на ветер людских и материальных ресурсов. Никаких выгод от афганской войны СССР не получил, если не считать «обкатку» новых образцов вооружения и поддержку высокой боеспособности армии. Которая на конец восьмидесятых годов имела большой боевой опыт и, вне всяких сомнений, была одной из лучших армий мира.

Но недаром веселились американцы и весь коллективный Запад, наблюдая, как СССР все больше и больше увязает в трясине афганской войны. Американцы так вообще были на седьмом небе от счастья, лицезрея как Советский Союз повторяет их вьетнамские ошибки.

Само собой, дальше произошло то, что было ясно с самого начала: Афганистан очень быстро стал для СССР «чемоданом без ручки» – бросить жалко, а тащить тяжело.

Особенно тяжело стало тащить в эпоху так называемой «перестройки», когда команда перестройщиков довела страну до полукоматозного состояния и введения талонов. В таких условиях выкидывать на войну миллиарды долларов стало непозволительной роскошью. Да и общество не понимало, ради чего в далеких афганских горах погибают и становятся калеками молодые парни?

Самое удивительное, но до сих пор так и не названы конечные цели той войны. Ради чего армия находилась в Афганистане десять лет? Ради чего все жертвы и траты? В Великую Отечественную войну цели были предельно ясны – изгнать оккупантов с территории страны и добить нацистскую гадину в её логове.

Но в Афганистане конечная цель войны была неясна даже генералитету. Расхожая фраза про «интернациональный долг» и помощь братскому народу явно не отражала реального состояния дел. Поэтому Горбачев, при всем непростом к нему отношении, был абсолютно прав, прекращая эту бессмысленную войну.

Возможно, ввод войск в Афганистан и не был такой уж кардинальной ошибкой, как об этом писали и пишут многие. Законы геополитики никто не отменял, да и во власти сидели не такие уж выжившие из ума дурачки, как опять-таки пытаются представить советскую верхушку. Например, американцы точно также завязли в Афганистане спустя десятилетие, да ещё имея «наглядное пособие» в виде советского опыта. А за сто лет до СССР в Афганистане завязли англичане, которых как-то сложно упрекнуть в дурости.

Другое дело, что в Афганистане надо было действовать несколько иначе, не забывая прописную истину, что Восток – дело тонкое. Долбить по афганским селениям из «градов» – это явно не самый удачный пример дипломатии, особенно касаемо восточной страны, в хитросплетениях политики которой подчас нелегко разобраться даже самим афганцам.

К тому же надо было учитывать менталитет афганцев, для которых любой чужак, особенно незваный и вооруженный, веками рассматривался как враг и только как враг. Сколько больниц и школ не построили бы шурави.

В общем, афганская война, как и любая другая война, породила как своих героев, так и своих антигероев. Последние сами в войне не участвовали, а лишь принимали решения. Не самые умные подчас. А местами так и вовсе преступные. А вот солдаты и офицеры «за речкой» честно тянули свою лямку, выполняя воинский долг. И как это нередко бывает, им, на месте, об этой войне было понятно абсолютно всё. Не то что кабинетным стратегам, воюющим по глобусу.

Фото с сайта pomnisvoih.ru

Что касается армии, то она свой долг выполнила. И не её вина, что подчас она вынуждена была исполнять полуадекватные приказы. Но так было всегда и всегда так будет: политики гадят, а армия за ними убирает. Поэтому если кого и стоит винить за все потери и негатив афганской войны, так это точно не простых солдат и офицеров, а тех, кто их туда посылал. Посылал, не до конца просчитав все последствия, риски и все то, что связано с войной.

15 февраля – это, с одной стороны, праздник, а с другой – день скорби. Несмотря на то, что прошло уже тридцать лет, боль утраты вряд ли притупилась у тех, чьи сыновья, отцы и мужья так никогда и не вернулись из-за «речки». Сражаясь и погибая на чужой земле, на очередной непонятной войне, исправляя по мере сил ошибки политиков. Афганская война должна была бы стать хорошим уроком и ярким примером того, к каким последствиям приводят плохо продуманные решения, но…

История учит тому, что она ничему не учит. Всего через пять лет после окончания войны полыхнула ещё более кровавая и жестокая война, но уже на территории России. Опять-таки благодаря неадекватному и преступному решению очередного царька, возомнившего себя непогрешимым небожителем. А ведь, казалось бы, имея перед глазами опыт недавней афганской войны, от такого шага любой здравомыслящий человек удержался бы.

Но царьки тем и отличаются от великих правителей, что головой в основном едят и пьют, но не думают. А расплачиваются за их дурость простые солдаты и офицеры. Героизм которых является единственным светлым моментом в войнах, подобных афганской. Которая народам бывшего СССР не принесла ничего хорошего, впрочем, как и любая другая непонятная война…